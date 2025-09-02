전남도, 국내 최대 모터스포츠 '2025 전남GT' 돌아온다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20~21일 이틀간 영암 국제자동차경주장 관람

6개 종목 스피드축제·카트체험 등 놀거리 다양

전남GT 대회 공식 포스터. 전남도 제공

전라남도가 매년 개최하는 2025 전남GT(Grand Touring) 대회가 20일부터 이틀간 영암 국제자동차경주장에서 개최된다.

국내 다양한 레이싱 종목이 참여하는 행사로, 매 대회 기간 1만 1,000여 명이 경주장을 방문하고 있으며, 선수와 대회 관계자 3,000여 명은 86%가 타지역에서 방문하고 있어 생활인구 증가에 기여하고 있다.

특히 올해부터 대회 기간 지역 체류를 확대하기 위해 당초 일요일에 집중됐던 개막식과 결승전을 분산해 토요일 개막식과 1개 종목 결승전, 일요일 5개 종목 결승전으로 경기 일정을 변경했다.

경주대회뿐만 아니라, 원슈타인·마이티마우스의 축하공연, 가상레이싱, 카트체험, 미니카 경주, 버블쇼 등 레이싱과 문화행사가 어우러진 특화된 관광자원으로 가족 단위 관람객을 확보할 예정이다.

전남GT 대회는 다양한 모터스포츠 종목이 참여하는 스피드 축제다. 2시간 내구레이스인 '전남내구'를 포함해 국내 최고 수준의 프로대회 '토요타 가주 레이싱 6000', 레이싱 전용차량인 '스포츠프로토타입', 모터사이클 종목인 '스포츠바이크' 등 6개 종목으로 구성된다.

참가 선수 모집과 운영인력 확보가 막바지에 이르고 있으며, 경주장 진입도로 풀 깎기, 서킷 노면 도색 등 경주장 환경정비와 안전관리를 위한 유관기관 업무협의에 온 힘을 쏟고 있다.

장영철 전남도 기업도시담당관은 "지역주민과 모터스포츠 관계자들이 함께 참여하고 호응할 축제로서 다양한 즐길 거리, 먹거리로 관람객의 편의를 도모하고 경주장 주변 관광자원과 연계해 지역경제 활성화에 기여토록 하겠다"고 말했다.





대회 관련 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 메인그랜드 스탠드에서 무료 관람할 수 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

