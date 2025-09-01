트럼프, 워싱턴 D.C. '범죄 제로' 선언…"바우저 시장 인기 치솟아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 D.C.를 "범죄 없는 도시(CRIME FREE ZONE)"라고 선언하며 민주당 소속인 뮤리얼 바우저 워싱턴 D.C. 시장의 인기가 크게 높아졌다고 1일(현지시간) 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "뮤리얼 바우저 시장은 나와 나의 훌륭한 사람들과 함께 워싱턴에서 범죄를 사실상 없앴다"며 이같이 밝혔다.

그는 "바우저 시장의 발언과 행동은 긍정적이었고 프리츠커(일리노이 주지사), 웨스 무어(메릴랜드 주지사), 뉴스컴(개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사를 비하하는 말), 그리고 지지율 5%에 불과한 시카고 시장과 달랐다"며 "그들은 폭력 범죄를 정당화하는 데 시간을 허비하지만 우리는 워싱턴 D.C.에서 범죄를 완전히 뿌리 뽑았다"고 강조했다. 이어 "시카고, 로스앤젤레스, 뉴욕, 심지어 범죄에 찌든 도시인 볼티모어에서도 같은 일이 가능하고 매우 빠르게 일어날 수 있다"며 "우리와 함께 하자"고 덧붙였다.

그는 또 바우저 시장의 지지율이 단기간에 25% 상승했다고 주장하며 "이는 기적이 아니라 노력과 용기, 그리고 스마트함(SMART)의 결과"라고 덧붙였다.

아울러 트럼프 대통령은 "뮤리얼 바우저 시장에게 축하를 보낸다"며 "'워크(Woke·깨어 있다는 의미로 보수 진영이 진보 진영을 비꼬는 말)' 노선으로는 가지 말라"고 했다. 그러면서 "워싱턴 D.C.는 결코 끝나지 않을 거대한 승리"라고 강조했다.





앞서 트럼프 대통령은 범죄와의 전쟁을 명분으로 워싱턴 D.C.에 주방위군을 투입했다. 이어 볼티모어(메릴랜드주), 오클랜드(캘리포니아주), 뉴욕(뉴욕주), 시카고(일리노이주) 등에도 범죄 소탕을 위해 병력을 투입할 수 있다고 밝혔다. 이들 도시 모두 민주당 지지세가 강한 지역이라 트럼프 대통령의 움직임을 두고 정치적 목적이 깔려 있다는 해석도 나온다.





