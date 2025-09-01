김포시, 신임 홍보기획관에 이상민 전 아시아투데이 부국장 임용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30여년 언론 경력 보유 홍보 전문가

신아일보·매일일보 부국장 등 역임

경기 김포시가 개방형 직위인 홍보기획관에 외부 전문가인 이상민 아시아투데이 부국장을 채용했다. 시는 1일 언론사 간부 출신 이상민 신임 홍보기획관에게 임용장을 수여했다.

김병수 김포시장(왼쪽)이 1일 이상민 신임 홍보기획관에게 임명장을 수여하고 있다. 김포시 제공

이상민 신임 홍보기획관은 30여년간 언론생활을 거친 '언론통'으로 아시아투데이 부국장, 신아일보 산업부국장, 매일일보 건설사회부국장 등을 역임했다.

이상민 신임 홍보기획관은 ▲시정홍보계획 수립 ▲언론보도 및 언론대응 ▲시정소식지 제작 및 배부 ▲홍보물 제작 및 홍보대사 운영 ▲홈페이지 구축 및 운영 ▲SNS 홍보 및 채널 운영 ▲시정홍보 영상 제작 및 운영 ▲홍보시설물 관리 및 홍보역량강화 교육 운영 등 홍보기획관실 업무를 총괄한다.





이상민 신임 홍보기획관의 직위는 지방행정사무관(지방일반임기제 5급)직급으로 이상민 기획관의 임용 기간은 2025년 9월 1일부터 2027년 8월 31일까지 2년간이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

