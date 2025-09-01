시진핑 "상하이협력기구 안보대응센터·개발은행 만들것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시진핑 "괴롭힘 행동에 반대"

SCO 회원국에 대한 중국 투자 117조 돌파

러시아·인도 등 20여국 정상 참석

중국이 중국·러시아가 주도하는 합의체인 상하이협력기구(SCO)에 안보 위협 대응기구와 개발은행을 만들어 협력 수준을 높이겠다는 뜻을 밝혔다.

시진핑 국가 주석은 1일 중국 톈진에서 열린 SCO 정상 이사회 제25차 회의 연설에서 "안보 위협과 도전에 대응하는 종합 센터와 마약 대응 센터를 조속히 가동하고, SCO 개발은행을 조속히 건설해 회원국의 안보 경제 협력에 더 힘 있는 지지를 제공할 것"이라고 말했다.

시 주석은 "올바른 2차대전 역사관을 발양하고 냉전적 사고방식과 진영 대결, 괴롭힘 행동에 반대해야 한다"면서 미국을 우회해 비판했다.

이어 "유엔을 핵심으로 하는 국제 시스템과 세계무역기구(WTO)를 핵심으로 하는 다자 무역 체제를 수호하고, 평등하고 질서 있는 세계 다극화와 보편적으로 이로운 경제 세계화를 제창해 더욱 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 구축을 추진해야 한다"고 주장했다.

그는 현재까지 SCO 회원국에 대한 중국의 투자액이 840억달러(약 117조원)를 돌파했고 개별 회원국과 중국의 연간 양자 무역액이 5000억달러(약 696조원)를 넘어섰다고 소개했다.

그러면서 중국의 투자를 필요로 하는 SCO 회원국을 대상으로 단기 자금 등을 지원하는 100건의 '작지만 아름다운'(小而美) 민생 프로젝트를 계획하고 있으며 올해 안에 20억위안(약 3900억원)을 무상 원조할 계획이라고 밝혔다. 아울러 향후 3년 동안 은행 연합체 회원 은행에 100억위안(약 1조9500억원)의 신규 대출을 해줄 것이라고 설명했다.

SCO는 중국과 러시아가 지난 2001년 카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄·키르기스스탄 등 중앙아시아 4개국과 함께 만든 다자 협의체다. 2017년 인도·파키스탄, 2023년 이란, 2024년 벨라루스 등이 추가로 들어오면서 현재는 회원국이 10개국으로 늘었다.

초기에는 테러와 분리주의 대응 등 안보 협력에 주력했지만, 최근에는 중·러와 서방 진영 간 대립 양상을 띠면서 경제·문화 등 다양한 분야에서 협력하고 있다.





중국은 이번 SCO 정상회의가 '사상 최대' 규모라고 강조하고 있다. 시 국가주석을 비롯해 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 20여개국 지도자 및 국제기구 관계자 10명이 참석한다.





