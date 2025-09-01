광주 서구, 홍석기·최은지·박영준 'MVP 공무원' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골목경제 활성화·친환경 서구 조성 기여

광주시 서구(구청장 김이강)는 홍석기 경제과 서구소상공인경영지원센터장, 최은지 기후환경과 주무관, 박영준 세무1과 주무관을 올해 3분기 'MVP 공무원'으로 선정했다고 1일 밝혔다.

광주 서구가 홍석기 경제과 서구소상공인경영지원센터장, 최은지 기후환경과 주무관, 박영준 세무1과 주무관을 올해 3분기 'MVP 공무원'으로 선정했다.광주 서구 제공

구정혁신 분야 수상자인 홍석기 센터장은 온누리상품권을 활용한 '골목경제119 프로젝트'를 추진해 소상공인 매출 증대와 지역 상권 회복을 이끄는 데 큰 역할을 담당했다. 특히 상인회, 주민자치과, 18개 동과의 긴밀한 협업을 통해 전국 최다·최단 기간 내 서구 전 지역 119개소를 골목형 상점가로 지정, 중소벤처기업부의 2025년 전국 목표(550개소)의 약 20%를 선도적으로 달성하며 전국적 모범 사례로 평가받았다.

대민봉사 분야 수상자인 최은지 주무관은 공사장 소음, 비산먼지 등 증가하는 환경 민원을 신속히 처리하고 주민과의 적극적인 소통을 통해 원만한 민원 해결에 기여했다. 또 전기차 화재 예방 및 확산 방지 안전시설 지원, 무공해 전기차 충전 인프라 확충 등 안전하고 친환경적인 도시 환경 조성에 기여했다.

대민봉사 분야 공동 수상자인 박영준 주무관은 납세자 권익 보호를 위해 의견 청취, 조세불복 절차 안내 등을 적극 추진했으며 차세대 지방세정보시스템을 활용한 세무조사 기법을 개발해 누락세원을 발굴하고 지방세입 증대에 기여했다. 아울러 한국지방세연구원 연구 활동에서 우수상을 수상하는 등 신뢰받는 세정 구현에도 힘썼다.





김이강 서구청장은 "주민을 위해 묵묵히 헌신한 직원들의 열정과 성과가 서구 발전의 밑거름이 되고 있다"며 "앞으로도 노력하는 사람이 존중받는 조직문화를 바탕으로 따뜻한 행정과 혁신적인 구정을 실현해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

