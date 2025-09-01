정읍시, '2025 정읍시 명장' 후보자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일까지 접수…연구활동비 300만원 지원

전북 정읍시는 평생을 산업 현장에서 헌신해 온 숙련기술인을 발굴·선정하기 위해 '2025 정읍시 명장' 후보자를 모집한다고 1일 밝혔다.

정읍시 청사 전경. 정읍시 제공

정읍시 명장은 대한민국 명장 선정 직종을 준용해 38개 분야 92개 직종에서 직종별 1명 이내로 선정한다. 최종 선정된 명장에게는 인증서와 인증명패가 수여되며, 연구활동비 300만원을 2년간 지원받는다.

지원 자격은 동일 직종에서 15년 이상 종사한 숙련기술인으로, 공고일 기준 최근 3년 이상 정읍시에 주민등록을 두고 있어야 한다. 또 숙련기술 발전이나 숙련기술자의 지위 향상에 크게 기여했다고 인정되는 경우 지원이 가능하다.

신청은 오는 22일까지이며, 정읍시 읍·면·동장이나 관련 단체·기관장의 추천을 받아 신청서를 작성한 뒤, 시청 일자리경제과에 직접 제출하거나 우편으로 접수하면 된다. 신청 자격과 심사 절차 등 세부 사항은 시청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있다.





시 관계자는 "평생 한 길을 걸어온 숙련기술인들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"며 "정읍시 명장 선정이 기술인의 자긍심을 높이고 지역 산업 발전에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

