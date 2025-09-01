부동산서 주식으로 쏠리는 중국 자금…위안화 약세 우려도

7월 자본 순유출 사상 최대

소비 진작 위해 중국 주식투자 장려

홍콩·상하이 주식시장 활황세

부동산 경기 악화로 집값이 꺾이면서 중국 자금이 부동산에서 주식으로 이동하고 있다. 이는 중국 당국이 국내외 주식투자를 장려하기 위해 규제를 완화한 영향이다. 대규모 자금 유입으로 홍콩과 상하이 증시가 활황세를 보이고 있지만, 동시에 자본 유출이 위안화 약세 압력으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 1일 중국에서 7월 한 달 동안 약 583억달러(약 81조1500억원)가 본토 밖으로 빠져나가며 자본 순유출 규모가 사상 최대를 기록했다고 보도했다. 중국 국가외환관리국에 따르면 중국 기업 및 가계가 주식 등 증권 투자를 목적으로 본토 밖으로 송금한 금액에서, 국내로 유입된 금액을 뺀 순유출액은 7월 583억 달러에 달해 직전 달(6월)보다 10배 급증했다. 이는 2010년 관련 집계가 시작된 이후 월별 기준 역대 최대 규모다.

닛케이는 중국 자금 유출의 배경으로 해외투자 규제 완화를 꼽았다. 중국은 위안화 환율 안정을 위해 엄격한 자본 규제 조치를 취해왔다. 이에 따라 중국 내 은행이나 자산운용사는 해외 주식·채권에 자유롭게 투자할 수 없었다. 일정 요건을 충족한 적격 국내 기관투자자(QDII)만 배정된 한도 내에서 해외 투자가 허용됐다. 그러나 국가외환관리국은 지난 6월 투자 한도를 2% 늘렸다. 미·중 관세 갈등이 일단락되고 외환시장에서 위안화 매도세가 진정되자 규제 문턱을 낮춘 것이다.

빠져나간 자금은 홍콩 주식시장으로 흘러 들어갔다. 올해 들어 중국 본토 자금은 약 1조 홍콩달러(178조5100억원)어치의 홍콩 주식을 순매수했다. 이 같은 매수세에 힘입어 홍콩 항셍지수는 지난해 말 대비 20% 넘게 올랐다. 인공지능(AI) 신흥 주자 딥시크(DeepSeek)의 부상으로 대형 기술주에 매수세가 몰리며 주가 상승을 이끌었다. 보험사 투자 요건 완화, 국채 이자소득 과세 재개 영향 등으로 본토 증시에도 자금이 유입되면서, 상하이종합지수는 2015년 8월 이후 10년 만의 고점에 찍었다.

중국 정부가 주식 투자를 장려하는 이유는 소비를 자극하기 위해서다. 부동산 경기 침체로 소비가 위축되자, 주가 상승에 따른 자산 효과를 통해 소비를 부추기려는 것이다. 현재 중국 가계 자산의 80%는 주택이 차지한다. 그러나 부동산 거품이 꺼지면서 자산 가치가 하락하자 소비를 줄이고 저축에 몰두하는 가계가 늘어났다. 중국 인민은행에 따르면 은행의 예금과 대출의 차이를 나타내는 예대차는 7월 말 기준 52조위안으로 사상 최대치로 벌어졌다.

다만 주식 투자 활성화만으로는 문제가 해결되지 않을 수 있다는 지적도 있다. 중국 투자자들이 해외 주식·채권에 투자하려면 위안화를 팔고 외화를 사야 한다. 이런 흐름이 지속되면 시장에서는 '앞으로 위안화 가치가 더 떨어질 것'이라는 인식이 퍼질 수 있다. 이는 실제로 위안화 약세로 이어질 수 있고, 통화 가치 하락은 다시 자본 유출을 부르는 악순환을 초래할 가능성이 있다.

본토 증시에 개인투자자 비중이 높아 변동성이 크다는 점도 우려되는 대목이라는 지적이다. 증시 급락 시 소비 위축이 오히려 심화할 수 있어서다. 닛케이는 "중국 본토의 주식시장은 개인투자자 중심이라 투자 기반이 두껍지 않다"며 "주가가 오를 때는 과열되기 쉽고, 내릴 때는 매도가 매도를 부르는 악순환에 빠지기 쉽다"고 지적했다.





최근 증시 상승세와 달리 중국 경기 지표도 저조하다. 중국의 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 4개월 연속 하락했고, 소매판매 증가율은 전년 대비 3.7% 증가하는 데 그치며 시장 예상치(4.6%)를 하회했다.





