로열파크씨티, 입주민 동호회 지원으로 ‘힐링 라이프’에 활력을 더하다

- 12개 우수 동호회 정기 후원 통해 로열파크씨티즌들에게 특별한 자부심 선사

- 프리미엄 리조트 라이프, 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶 실현

지난 8월 30일, 로열파크씨티Ⅰ 대연회장에서 열린 '로열파크씨티즌 동호회 후원식'은 입주민들에게 프리미엄 리조트 라이프의 특별한 자부심을 선사하는 뜻깊은 자리였다. DK아시아는 이번 행사를 통해 총 12개 우수 동호회에 상반기, 하반기 2회에 거쳐 정기적인 후원을 시작하며, 로열파크씨티즌들이 함께 어울리며 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 누릴 수 있는 기반을 마련했다.

DK아시아는 로열파크씨티Ⅰ의 동호회 후원을 위해 회원 수 30명 이상, 동호회 활동 횟수, 평균 참여 인원, 모임의 목적 등을 기준으로 우수 동호회를 선정했다. 그 결과 골프, 축구·풋살, 캠핑, 농구, 등산 동호회 등 활발한 야외 활동 동호회부터 미술 동호회, 단지 조경을 사랑하는 동호회, 단지의 안전을 지키는 안전지킴이 동호회까지 총 12개의 다양한 동호회가 선정됐다.

이렇게 선정된 우수 동호회에는 현금 후원과 함께 특별한 혜택이 제공된다. 국내 최대 규모인 66피트(ft) 파워 카타마란 요트 탑승권과 로열 트리니티 라운지 3식 식사권이 함께 주어져, 로열파크씨티즌들은 프리미엄 리조트 라이프를 직접 경험하며 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 특별한 자부심을 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

특히 이번 우수 동호회로 선정된 '골프 동호회'는 231명의 회원으로 단지 내 최대 규모이며, 'FC. ROYAL, 축구&풋살 동호회'는 132명, '로열캠(ROYAL CAM) 캠핑 동호회'는 모임마다 평균 30명이 참여할 만큼 회원들의 관심과 열정이 높았다. 'JUST 01 농구 동호회'는 활동 횟수 면에서 단연 돋보이며 이번 우수 동호회로 선정되는 영예를 안았다.

각 동호회는 활동 분야는 다르지만 모두 함께하는 즐거움과 서로를 응원하는 따뜻한 마음으로 로열파크씨티 안에서 또 하나의 가족으로 함께하며 따뜻한 공동체를 만들어가고 있다.

무엇보다 이번 동호회 후원은 상반기와 하반기 정기적으로 진행한다는 점과 건설 부동산 및 대형 개발 업계 최초로 시도된 점에서 큰 의미가 있다. 이번 후원은 단순한 지원을 넘어 프리미엄 리조트 라이프, 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶이라는 브랜드 철학을 생활 속에서 실현하는 의미 있는 첫걸음이다.





DK아시아 조재만 대표는 "로열파크씨티Ⅰ은 4,805세대 초대형 대규모 단지면서 대한민국 대표 프리미엄 리조트 도시로 캠핑 동호회, 골프 동호회, 탁구 동호회, 등산 동호회, 미술 동호회, 조경 동호회, 안전지킴이 동호회 등 다양한 동호회가 활발히 활동하며 이웃과 함께 성장하는 따뜻한 공동체 문화가 자연스럽게 자리 잡았다." 며 "프리미엄 리조트 라이프의 완성을 통해 건강한 쉼과 일상의 힐링을 느끼고 로열파크씨티에 거주하는 것만으로도 특별한 자부심을 경험 할 수 있도록 앞으로도 다양한 후원을 이어가겠다."고 따뜻한 메시지를 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>