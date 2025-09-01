동아제약, '모닝케어 위솔루션 젤리스틱' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숙취해소 넘어 '위 건강' 공략

모닝케어 브랜드가 음주 전후 위 건강까지 챙길 수 있는 신제품을 선보인다.

동아제약의 '모닝케어 위솔루션 젤리스틱'. 동아제약

동아제약은 음주로 인한 위 건강 고민을 덜어줄 기능성 표시 식품 '모닝케어 위솔루션 젤리스틱'을 선보인다고 1일 밝혔다.

이 제품은 위 점막 보호 기능성으로 식약처 개별 인정을 받은 원료 '인동덩굴꽃봉오리추출물(그린세라-F)'을 함유했다. 이 성분은 위 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성이 확인됐으며, 음주 등으로 약해지기 쉬운 위벽 보호에 도움을 줄 수 있다.

위솔루션 젤리스틱은 복숭아와 배 추출물이 더해져 부담 없는 달콤한 맛과 쫀득한 식감이 특징으로, 간편하게 섭취할 수 있는 스틱형 젤리 제형이다.

모닝케어 전속 모델인 배우 임시완을 활용한 패키지 디자인이 적용됐으며, 제품 홍보를 위한 마케팅 활동도 전개할 예정이다.

신제품은 전국 편의점에서 만나볼 수 있으며 출시를 기념해 1+1프로모션, 간 솔루션 젤리스틱 교차 증정 프로모션을 진행한다.

모닝케어 담당자는 "모닝케어는 숙취해소를 넘어 오랜 음주 건강 문제의 연구와 데이터를 바탕으로 다양한 건강고민 솔루션을 제시할 수 있는 브랜드로 확장하고 있다"며 "앞으로도 음주 시장에서 차별화된 제품을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한편, 동아제약은 지난해 이중제형 숙취해소제 '모닝케어 프레스온'을 선보였다. 숙취해소 시장에서 환과 액상을 한 번에 마실 수 있는 새로운 섭취 방법을 시도하며, 편의점과 온라인 채널에서 좋은 반응을 얻고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

