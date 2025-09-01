‘백 가지 안주와 수제맥주’…강북구 ‘백맥축제’ 5~6일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백년시장 및 우이천 일대에서 열려

유리상자 박승화·여행스케치·써니힐 은주 공연

서울 강북구(구청장 이순희)는 이달 5~6일 오후 4시부터 9시까지 백년시장과 우이천변(쌍한교~우이교) 일대에서 ‘2025 강북 백맥축제’를 연다.

백맥축제가 열리는 우이천변 모습. 강북구 제공.

AD

백맥축제는 ‘백 가지 먹거리’와 ‘다양한 수제맥주’를 한자리에서 즐기며 지역 상권과 우이천 수변 공간의 매력을 알리는 축제로, 올해는 “황금객잔: 걱정을 Beer, 입맛을 채워!!”를 슬로건으로 한다.

축제에는 백년시장 등 전통시장 4곳 45개 점포와 골목형상점가, 강북청년마루를 포함한 총 68개 점포가 참여해 다양한 음식 메뉴를 1만원 이하의 부담 없는 가격에 선보인다. 전국 12개 수제맥주 브루어리도 함께해 지역 대표와 한정 맥주를 제공하며, 강북을 대표하는 미식 축제로 자리매김할 전망이다.

무대에서는 오는 5일 저녁 8시 유리상자 박승화, 6일 같은 시각 여행스케치와 써니힐 은주가 감미로운 공연을 펼친다. 축제장은 백년시장, 우이천변 취식 공간 등 세 구역으로 나뉘어 각각 강북구 대표 캐릭터를 접목한 테마 무대와 캠핑존, 가족 공간 등으로 꾸며진다. 한국 전통 요괴 분장 퍼포머즈와 지역 예술인 버스킹도 다채로운 볼거리로 참가자들을 맞이한다.

백맥축제는 2023년 첫 축제에서는 이틀간 4만3000여 명이 방문해 2억8000만원의 판매 실적을 기록했다. 지난해에는 5만8000여 명이 찾고 약 3억원의 판매 실적을 올리며 규모와 성과 모두에서 크게 성장했다.





AD

이순희 강북구청장은 “백맥축제가 전통시장과 골목상권, 수제맥주 브루어리가 어우러져 강북의 매력을 널리 알리고 지역경제에 활력을 불어넣는 축제가 되길 바란다”며 “다채로운 프로그램과 먹거리로 모든 방문객에게 잊지 못할 추억을 선사할 것”이라고 말했다.

강북구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>