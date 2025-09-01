영등포구, ‘2025 문화도시 박람회’ 4일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영등포 전 지역 ‘문화 놀이터’로 변신

서울 영등포구(구청장 최호권)는 이달 4~7일 여의도공원과 더현대서울 등 영등포 전역에서 ‘2025 문화도시 박람회’를 개최한다.

이번 박람회는 전국 37개 문화도시가 참여해 문화정책의 성과와 비전을 나누는 국내 최대 문화 교류 축제다. 영등포구는 전국문화도시협의회 제5기 의장도시로서 행사를 주관하며, ‘다름으로 가꾸어 가는 뜰(Blooming Diversity, Connecting Our City)’을 주제로 한다.

행사는 개막식, 문화도시 홍보관, 포럼, 팝업 플랫폼 등으로 구성돼 있으며, 시민들이 문화도시의 다양성을 체감할 수 있도록 다양한 프로그램을 여의도 중심으로 마련했다. 개막식은 오는 5일 오후 3시 페어몬트 서울 글랜드볼룸에서 열리며 전통무용, 현대무용, 아카펠라 공연과 함께 유공자 표창 및 ‘2025 올해의 문화도시’ 현판 수여식을 진행한다.

여의도 문화의 마당 대형 에어돔에서는 오는 4~6일 ‘문화도시 홍보관’이 운영된다. 전국 37개 문화도시가 홍보 부스를 설치해 주요 사업과 정책을 소개하고 시민 참여형 체험 프로그램을 제공한다. 영등포구는 ‘의장도시 홍보관’을 별도로 마련해 지역 문화도시 정책의 역사와 성과를 중점 소개하며, 4~5일 이틀간 ‘문화도시 포럼’도 함께 진행한다.

더현대서울 이벤트홀에서는 이달 5~7일 ‘기묘한 아름다움이 뒤섞인 뜰(Yard of Colorful Oddity)’ 주제로 다양한 팝업 행사가 열린다. 퀴즈, 꽃다발 만들기, 포토 미디어월 등 시민들이 체험할 수 있는 다채로운 콘텐츠가 준비된다. 이외에도 콘래드 서울, 영등포 아트스퀘어, 문래·대림동 일대에서 공연, 전시, 투어, 체험 등 다양한 부대행사가 진행된다.

세부 일정은 ‘2025 문화도시 박람회’ 또는 ‘문화도시 영등포’ 공식 누리집에서 확인 가능하며, 문의는 구청 문화체육과로 하면 된다.





최호권 영등포구청장은 “전국 문화도시가 영등포에 모여 지역 문화를 탐구하고, 문화도시의 가치와 가능성을 함께 논의하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “이번 박람회가 시민과 도시, 문화를 잇는 소중한 계기가 되기 바란다”고 밝혔다.





