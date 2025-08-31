푸틴, 中 텐진 도착…SCO 정상회의 후 김정은과 열병식 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 CCTV "부총리 3명·장관 10여명·대기업 대표들 대동"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 31일 상하이협력기구(SCO) 정상회의와 중국 '전승절 80주년' 기념행사 참석차 중국에 도착했다는 현지 매체 보도가 나왔다.

중국 관영언론인 CCTV는 푸틴 대통령이 이날 오전 항공편으로 SCO 정상회의가 열리는 톈진에 도착했다고 전했다. 푸틴 대통령이 중국을 찾은 건 지난해 5월 중국 국빈 방문 이후 1년3개월여 만이다.

연합뉴스

CCTV는 "러시아는 SCO의 6개 창립회원국 가운데 하나이고, 중러 양국은 SCO 프레임 안에서 시종 긴밀한 연계를 유지해왔다"면서 "중러 정상의 전략적 지도 아래 양국 관계는 역사상 가장 좋은 시기에 놓여 있고, 혼란과 변혁의 현재 세계에서 가장 안정되고 가장 성숙하며 가장 전략적 내용이 풍부한 강대국 관계가 됐다"고 자평했다.

푸틴 대통령은 이틀로 예정된 SCO 정상회의 일정을 마친 뒤 베이징으로 이동, 다음 달 3일 톈안먼(천안문) 앞에서 열리는 전승절 80주년 기념 열병식에 김정은 북한 국무위원장 등과 함께 참석한다.

CCTV는 푸틴 대통령의 이번 방중을 세 명의 부총리와 10여명의 장관, 대기업 대표들을 포함한 '규모가 크고 의의가 중대한' 대표단이 수행한다고 평가했다. 그러면서 "푸틴 대통령이 행사들에 참여하는 것은 중러 신시대 전면 전략 협조 동반자 관계의 높은 수준을 보여줬다"고 했다.

앞서 푸틴 대통령은 이번 방중에 앞서 중국 신화통신에 공개된 서면 인터뷰를 통해 '공정한 다극 세계질서' 구축을 강조하며 중러 협력을 강화하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

SCO는 중국과 러시아가 지난 2001년 카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄·키르기스스탄 등 중앙아시아 4개국과 함께 만든 다자 협의체다. 2017년 인도·파키스탄, 2023년 이란, 2024년 벨라루스 등이 추가로 들어오면서 현재는 회원국이 10개국으로 늘었다. 초기에는 테러·분리주의 대응 등 안보 분야 협력에 집중했지만, 중러 양국과 미국·유럽 등 서방 진영의 대립이 심화하면서 최근에는 경제·문화 등으로 협력 분야를 확대하고 있다.





중국은 이번 SCO 정상회의가 '사상 최대' 규모임을 내세우고 있다. 회의에는 시진핑 중국 국가 주석을 비롯해 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 20여개국 지도자 및 국제기구 관계자 10명이 참석한다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

