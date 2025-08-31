이동환 시장 "26년 소중한 자산…문화예술 발전 이끄는 동력되길"

고양시, 제26회 통일로 음악회 성료
서지오·손민채 등 초대가수 출격
한여름 밤 시민 1000여명 열기 가득
경기 고양특례시(시장 이동환) 공릉천 문화체육공원 특설무대에서 지난 30일 열린 '제26회 통일로 음악회'가 시민 1000여 명의 열띤 호응 속에 성황리에 개최됐다.
이번 음악회는 ㈔한국연예예술인협회 고양지회가 주관하고 고양특례시가 후원하는 대표적인 시민참여형 음악축제로, 올해도 뜨거운 관심을 받았다.
행사는 예선을 통과한 고양시민 12팀의 본선 경연과 함께, 서지오·손민채·홍주혜·용호 등 전국적으로 사랑받는 가수와 지역에서 활동하는 예술인들이 함께 무대에 올라 공연을 펼쳤다.
이날 현장을 찾은 이동환 고양특례시장은 "통일로 음악회는 26년 동안 이어져 온 시민들의 축제로, 지역공동체의 힘과 문화적 저력을 보여주는 소중한 자산"이라며 "오늘의 즐거운 에너지가 통일로 일대와 우리 시 발전을 이끄는 동력이 되기를 기대한다. 무엇보다 이 자리가 음악을 통한 휴식과 위로가 되어 시민 여러분께 따뜻한 추억으로 남기를 바란다"고 말했다.
이어진 본선 무대에서는 참가자들이 열창을 선보였다. 대상(상금 100만원)을 비롯해 금상·은상·동상·장려상·인기상 등 총 6개 부문 수상자가 탄생했으며, 참가자와 관객 모두가 함께 어우러지는 무대로 마무리됐다.
통일로 음악회는 26년간 이어진 대표 음악축제로, 관산·고양 등 통일로 인근 주민들의 문화향유 기회를 넓히고 지역예술인과 시민이 함께 소통하는 장으로 자리매김해 왔다.
시는 이번 성과를 바탕으로 시민 중심의 문화예술 활성화 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
