'최악 가뭄' 강릉 찾은 李대통령 "즉각 재난 사태 선포" 지시…오봉저수지 방문

가뭄 대응 상황 점검

"여력 있는 지자체 식수 기부와 지원 요청"도 지시

장단기 대책 종합적으로 검토해 실효성 있는 방안 마련 당부

이재명 대통령은 30일 오후 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원특별자치도 강릉시를 직접 찾아 가뭄 대응 상황을 점검하고 즉각 재난 사태 선포를 지시했다고 대통령실이 밝혔다. 이날 현장에는 행정안전부 장관, 강원특별자치도지사, 강릉시장, 강원특별자치도 소방본부장, 한국농어촌공사 강원지역본부장, 한국수력원자력 사장이 참석했다.

이 대통령은 먼저 오봉저수지를 방문해 가뭄 대응 추진상황을 보고받고 저수율, 생활·농업용수 공급 현황, 대체 취수원 확보 상황 등을 세밀히 점검했다. 전은수 대통령실 부대변인은 "생활용수가 부족해 공공화장실을 폐쇄하는 등 급수제한이 시작됐고, 초·중·고교의 단축수업이나 휴교가 필요한 상황"이라며 "당분간 강릉지역에 강수 전망도 없어 그 피해가 장기화할 수 있는 심각한 상황이었다"고 설명했다.

이에 이 대통령은 강릉시청 상황실에서 열린 가뭄 대책 회의에서 가장 먼저 윤호중 행안부 장관에게 강릉시 재난 사태 선포를 지시했다. 또한 이 대통령은 "강릉지역의 급수난 해소를 위해 전국적인 지원이 필요하다"며 여력이 있는 지자체에 식수 기부와 지원을 요청하는 한편 군·소방 급수차도 적극 활용해 달라"고 당부했다. 아울러 "장단기 대책을 종합적으로 검토해 실효성 있는 방안을 마련하라"면서 "행정안전부 장관이 중심이 되어 신속히 대책을 추진하라"고 지시했다.

또 이 대통령은 근처 경포대 횟집 거리의 상가도 방문했다. 이 대통령은 횟집 상인들에게 가뭄 때문에 물 공급은 잘되는지, 장사하는 데 어려움이 있지는 않은지 물었고 횟집 상인들은 "아직까지 급수 제한으로 장사에 영향을 받는 것은 아니지만 손님들이 가뭄인데 놀러 오기가 미안하다고 한다. 앞으로가 걱정이고 불안하다. 잘 해결해 달라"고 했다. 이에 대통령은 "재난 사태 선포를 지시했다. 최선을 다해 대책을 세우겠다"고 말했다.

행안부는 범정부 차원의 총력대응을 위해 이날 오후 7시부로 강원도 강릉시 일원에 재난 사태를 선포했다. 또한 소방탱크차량 50대를 지원해 하루 약 2000t을 가능한 추가 급수할 계획이다.





강릉의 최근 6개월 강수량이 평년의 절반 수준에 그치고 있는 가운데 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 전날 15.7%로 역대 최저치를 기록했다. 평년 저수율은 71% 수준이었다. 이에 강릉에서는 저수율이 25% 이하로 떨어진 20일부터 각 가정 계량기 50%를 잠금 하는 제한 급수를 실시했다. 저수율이 15% 미만으로 떨어지면 계량기 75%를 잠금 할 방침이다.





