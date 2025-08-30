李대통령-트럼프의 '140분'…강훈식 비서실장의 '40분'

25일 한미 정상회담 당일…충격적 '트럼프 SNS'에도 李대통령은 담담

강훈식 실장, 백악관 비서실장 먼저 만나 '재보고' 요청

12시 32분부터 시작된 정상회담…李대통령 설명에 트럼프 "오해 확신"

트럼프 "韓부정선거론 믿지 않는다"…테러 경험도 나눠

정상 간 교분 쌓고, 신뢰 구축 성과

8월 25일(현지시간) 오전 9시20분 미국 워싱턴DC. 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 벌어지고 있나. 숙청 또는 혁명처럼 보인다. 그런 상황에선 비즈니스를 할 수 없다"는 글을 올렸다. 한·미 정상의 첫 대면을 불과 몇 시간 앞둔 시점이었다. 분위기는 무겁게 가라앉았고, 짧은 시간 여러 해석과 억측이 난무했다. 소식을 접한 참모들은 긴박하게 대응책을 논의했지만, 이재명 대통령은 담담했다고 강훈식 대통령비서실장은 당시 상황을 설명했다.

강 실장은 그 시각 회담 전 점검 회의에 들어가 있었다. 점검 회의 중간 그는 백악관으로 향했다. 오전 10시 30분, 수지 와일스 백악관 비서실장과 마주 앉았다. 이 면담은 2주 전부터 추진해 일주일 전에 확정해 둔 일정이었다. 약속된 40분 동안 둘은 두 정상이 회담장에서 나눌 메시지를 조율했다. 동시에 양국 비서실장 간 상시 소통 채널, 이른바 '핫라인' 가동에도 뜻을 모았다.

특히 강 실장은 와일스 실장의 아버지가 한국전쟁 참전용사였던 점을 언급하며 "한국이라는 나라가 당신 아버지가 피로 지킨 나라인데 이제는 당신이 지켜달라"고 했다. 그러면서 SNS 내용과 관련해 "트럼프 대통령에게 사실관계를 다시 보고해 달라"고 여러 차례 요청했다. 교회 수색, 군사시설 논란을 둘러싼 오해가 정상 회담장을 흔들지 않도록 선(線)을 그어 달라는 취지였다.

높아질 대로 높아진 긴장감 속에서 두 정상은 알려진 예정 시각인 정오를 훌쩍 넘긴 12시 32분 첫 대면 했다. 두 정상은 오벌오피스에서 카메라를 열어 둔 채 문답을 이어갔고, 이후 캐비닛 룸으로 자리를 옮겨 비공개 확대 회담과 업무 오찬을 진행했다. 정상회담 종료 시각은 오후 3시로 총 2시간 30여분 동안 이어졌다.

아슬아슬했던 오전 상황과 달리 정상회담은 초반부터 수월하게 흘러갔다. 정상회담에 배석한 참모들은 예상보다 긴 시간 진행된 정상회담이 시종일관 화기애애했다고 전했다. 트럼프 대통령의 톤도 바뀌었다. 모두에게 공개된 약식 기자회견에서 그는 SNS에서 언급한 한국 상황과 관련해 "오해라고 확신한다"는 취지로 물러섰다. SNS의 거친 표현과는 결이 달랐다. 이른바 '강?와일스' 라인의 사전 현안 조율, 그리고 즉석에서 나온 이 대통령의 설명이 영향을 미쳤다.

강 실장은 한미정상회담 이후 진행된 기자간담회와 인터뷰에서 비공개 오찬 뒷얘기도 일부 공개했다. 트럼프 대통령은 "적어도 (한국의) 부정선거는 믿지 않는다"는 취지로 말했다는 게 강 실장의 전언이다. "진작부터 당신이 당선될 걸로 들었다"는 말도 나왔다고 한다. 회담장 공기가 회담 직전의 우려와 달랐다는 얘기다. 두 정상은 테러의 경험도 나눴다. 이 대통령이 먼저 트럼프 대통령과 공통점을 언급하면서 '우리 둘 다 테러의 경험이 있고, 최다 득표의 경험이 있다'고 했다고 강 실장은 전했다.

트럼프에 대한 인상에 대해선 "생각보다 따뜻한 미국 아저씨 같은 느낌이었다"고 소회했다. 트럼프 대통령은 손글씨로 작성한 메뉴판과 명패를 자랑하는가 하면, 동행한 참모진에게 'MAGA 모자'와 명패에 일일이 서명을 해줬다. 강 실장은 "트럼프 대통령이 40~50번 직접 서명하는 모습에서 정성과 애정을 들인다는 인상을 지울 수 없었다"고 했다. 정상회담 전 40분 동안의 만남에서 강 실장의 요청을 들으며 단 한 차례도 웃지 않았던 와일스 실장도 회담 말미에서야 강 실장이 "좋은 대화였다"고 말하자 미소를 지었다고 했다.

이번 한미 정상회담은 정상 간 교분을 쌓고, 신뢰를 구축했다는 점에서 성과를 거뒀다. 위성락 국가안보실장은 라디오 방송에 출연해 "개인적 유대와 신뢰를 구축했다는 게 가장 큰 성과"라고 강조했다. 위 실장은 "대통령은 군 통수권자이자 외교도 지도하는 최고 외교관"이라며 "최고 외교관과 첫 번째 만남에서 서로 호흡이 맞고 서로 공통점을 발견하면서 존경이 있었다고 생각한다"고 했다.





다만 풀어야 할 과제도 많다. 안보와 통상 문제에서 큰 틀의 방향성만 합의가 논의됐을 뿐 구체화하지 않은 부분은 협상을 통해 넘어야 한다. 강 실장도 "큰 산은 넘었지만 갈 길이 많이 남았다"고 했다. 특히 미국과의 협상은 '끝날 때까지 끝난 것이 아닌' 뉴노멀이 됐다고도 분석했다.





