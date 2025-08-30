가을꽃 바다로 물드는 포천…'한탄강 가든페스타' 9월 6일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한탄강 가을꽃정원·Y형 출렁다리·리버마켓까지

포천시, 11월 2일까지, 한탄강 생태경관단지 일원

국내 최장 410m 한탄강 Y형 출렁다리서 내려다보는 가을꽃정원

포천 한탄강이 올가을 또 한 번 꽃물결로 물든다.

2025 포천 한탄강 가든페스타 포스터. 포천시 제공

AD

경기 포천시는 오는 9월 6일부터 11월 2일까지 58일간 한탄강 생태경관단지에서 '2025 포천 한탄강 가든페스타'를 개최한다고 30일 밝혔다.

축제장 26만㎡의 넓은 용암대지에는 장미, 백합, 가우라, 천일홍 등 다채로운 가을꽃이 방문객을 맞는다.

가을꽃 정원 외에도 양버들 가로수길, 지역 작가들이 꾸민 지역공동체 정원, 열대식물이 가득한 이국적인 공간인 열대정원 등 다양한 정원들은 한탄강 가든페스타의 매력을 한층 더한다. 기린과 코끼리 등 동물 모양의 대형 토피어리도 설치되어 아이들은 물론 온 가족에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

축제의 하이라이트는 국내 최장 410m 한탄강 Y형 출렁다리다. 협곡과 기암괴석, 대규모 무궁화정원은 물론 도롱뇽 포토존까지 한눈에 조망할 수 있어 포천의 새로운 랜드마크로 자리 잡았다. Y형 출렁다리는 국제교량구조공학회(IABSE)에서 구조물 혁신 부문 수상작으로 선정되며 세계적으로도 인정받았다

이외에도 전기자전거를 타고나면 기념으로 꽃을 받을 수 있는 '픽킹가든(Picking Garden)'과 야외 클래식 음악공연 등 다채로운 프로그램이 주말마다 이어진다. 포천의 농특산물과 다양한 먹거리를 판매하는 리버마켓, 공예품 판매와 푸드트럭까지 풍성하게 마련했다.

오는 10월 9일부터 12일까지 '2025 한탄강 세계드론제전'이 개최되어 세계드론라이트쇼(드론 6000대 동시 비행), 드론 레이싱 및 축구, 드론 콘퍼런스, 세계음식문화축제, 캠핑페스타 등 가든페스타와 연계되어 포천 한탄강 밤하늘을 수놓을 예정이다.

또한, 반려동물 친화관광도시에 걸맞게 반려견과 함께 축제를 즐길 수 있다. 10월 25일 2만㎡의 드넓은 잔디광장에서는 '포천 반려동물 관광축제'가 개최된다.

2025 포천 한탄강 가든페스타 리플렛. 포천시 제공

넓은 생태경관단지를 더욱 편리하게 둘러볼 수 있도록 친환경 전기자전거가 운영된다. 이용료의 일부는 포천사랑상품권으로 환급받을 수 있다. 쾌적한 관람을 위해 햇볕을 가릴 양산도 무료로 대여한다.

지난해 포천 한탄강 가든페스타는 30만명의 방문객과 세외수입 12억원, 경제효과 130억원을 달성하며 포천시 대표 축제로 자리 잡았으며, 올봄에는 16만명의 관광객이 찾았다. 이번 가든페스타는 개천절부터 추석 연휴와 한글날까지 황금연휴를 맞아 많은 방문객이 포천을 방문할 것으로 전망된다.

한탄강 가을 가든페스타는 오는 9월 6일부터 11월 2일까지 운영되며, 입장료는 6000원이다. 입장료의 50%는 포천사랑상품권으로 환급되며, 포천시민, 65세 이상 어르신, 장애인, 국가유공자, 미취학 아동 등은 무료로 입장이 가능하다.





AD

자세한 사항은 포천 한탄강 가든페스타 누리집(https://www.pocheon-gardenfesta.kr)에서 확인할 수 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>