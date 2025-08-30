포천시, 배우 이정길 홍보대사 위촉

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 29일 시청 집무실에서 배우이자 ㈔한국프로파크골프협회 회장인 이정길씨를 포천시 홍보대사로 위촉했다고 30일 밝혔다.
이번 위촉식은 파크골프 상생협력을 위한 업무 협약과 함께 진행했으며, 백영현 포천시장을 비롯해 이윤행 문화복지국장 등 시 관계자와 한국프로파크골프협회 관계자 등 9명이 참석했다.
배우 이정길 씨는 1965년 KBS 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 '수선화', '여명의 눈동자', '하얀거탑' 등 다수의 작품에 출연하며 대중에게 큰 사랑을 받아왔다. 현재는 ㈔한국프로파크골프협회 회장으로 활동하며 파크골프 저변 확대와 스포츠 복지 증진에 힘쓰고 있다.
포천시는 이번 위촉을 통해 이정길 홍보대사가 지닌 풍부한 방송·문화 활동 경험과 파크골프 분야 전문성을 바탕으로, 파크골프 대회 및 시정 홍보 등 다양한 분야에서 긍정적인 홍보 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.
백영현 포천시장은 "이정길 홍보대사께서 포천시의 문화·체육·복지 등 다양한 분야에서 활발히 활동해 주시길 바란다"며 "포천시도 시민들을 위한 파크골프장 조성 등 생활 체육 기반 구축에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
