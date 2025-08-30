"속죄한다" 고개 숙인 김정은…러 파병군 유족 또 만나 위로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전사 장병 유가족 위한 보훈행사 2차 개최

"남겨진 영웅 자녀들 잘 키우겠다" 약속도

김정은 북한 국무위원장이 우크라이나 전쟁에 파병됐다가 전사한 장병들의 유가족을 위로하는 보훈 행사를 또 개최했다.

조선중앙통신은 30일 "조선인민군 해외작전부대 참전군인들에 대한 제2차 국가표창 수여식이 29일에 진행되였다"고 보도했다. 북한 관영매체들이 지난 22일 노동당 중앙위원회 청사에 '추모의 벽'을 세우고 전사자 초상 101개에 메달을 수여했다고 보도한 지 일주일 만에 열린 두 번째 추모 행사다.

최고급 국빈용 연회장인 평양 목란관에서 열린 이 날 행사에서 김 위원장은 인공기로 감싼 전사자들의 초상을 일일이 전달하고 유족들과 기념 촬영을 했다. '해외군사작전에서 위훈을 세운 군인들'에게는 '조선민주주의인민공화국 영웅 칭호'와 금별메달, 국기훈장 제1급이 수여됐다.

김정은 북한 국무위원장이 29일 평양 목란관에서 해외군사작전에서 특출한 공훈을 세운 참전열사들의 유가족들을 만나 위로하고 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 30일 보도했다. 조선중앙통신, 연합뉴스

김 위원장은 "국가표창 수여식에서 유가족들을 만나볼 때 그 자리에 참석하지 못한 분들에 대한 생각을 많이 하였다"며 "그래서 영웅들의 유가족 모두를 다시 이렇게 따로 만나 다소나마 위로해드리고 슬픔과 상실감을 덜어드리고 싶은 심정에서, 오늘 이와 같은 자리를 마련하도록 하였다"고 밝혔다. 그러면서 "귀중한 그들의 생을 지켜주지 못한 미안한 마음을 안고 유가족들 모두에게 다시 한번 속죄한다"며 "영웅들이 남기고 간 자녀들을 혁명학원들에 보내여 내가, 국가가, 우리 군대가 전적으로 맡아 책임적으로 잘 키울 것"이라고 말했다. 혁명학원은 국가와 사회에 이바지하다가 사망했다는 이른바 혁명가 유자녀를 당 간부 후보로 키우기 위한 특수 교육기관이다.

전사자 기리는 추모 거리도 조성

평양에 전사자들을 기리는 추모 거리를 조성한다는 계획도 밝혔다. 김 위원장은 평양시 대성구역에 참전군인 유족들을 위한 새 거리를 조성할 것이라며 "우리 군인들의 별처럼 빛나는 위훈을 칭송하여 '새별거리'로 명명하자고 한다"고 했다. 또 새별거리 바로 앞 수목원의 명당자리에 전사자들의 유해를 안치하고 '불멸의 전투위훈 기념비'를 세우겠다고 덧붙였다.

29일 북한 김정은 국무위원장이 러시아 파병 유족들과 기념사진을 찍고 있다. 조선중앙통신, 연합뉴스

이날 노동당 기관지 노동신문에는 유족들이 전사자의 사진을 품에 안으며 오열하는 모습, 어린아이들이 아버지의 사진을 쓰다듬으며 훌쩍이는 장면 등이 실렸다. 또 김 위원장이 눈시울을 붉히며 유족들에게 깍듯이 허리 굽혀 인사하는 모습을 담은 사진도 게재됐다.

유족들과 기념촬영에는 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장 겸 비서, 노광철 국방상, 리영길 인민군 총참모 등 군부를 비롯해 조용원 당 비서, 김여정 당 부부장, 혁명학원 원장 등이 함께했다.





국가정보원은 지난 4월 국회에 북한군 피해는 전사자 600명을 포함해 총 4700명이라고 보고한 바 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

