"AI 발전으로 가장 타격 입은 연령대는 22~25세"

美 스탠퍼드대학교 직업별 고용률 연구

22~25세 고용률 2022년 이후 13%↓

인공지능(AI) 산업 발전으로 가장 타격을 크게 입은 연령대는 22~25세 청년층이라는 연구 결과가 나왔다.

28일(현지시간) 미국 CNBC 방송은 스탠퍼드대학교에서 진행된 연구를 인용해 고객 서비스, 회계, 소프트웨어 개발 분야 등 AI 기술에 노출이 두드러진 직업군 종사자 가운데 22~25세 고용률이 2022년 이후 13% 줄어 가장 큰 영향을 받았다고 보도했다.

AI 노출도 낮은 직업은 고용률 증가

해당 논문은 미국 최대 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)의 자료를 분석해 결과를 내놓았다. 다만 논문은 AI 발전의 여파가 모든 직종에 영향을 미치는 것은 아니라고 덧붙였다. 예를 들어 간호조무사와 같이 AI 노출도가 낮은 직업의 경우 모든 연령대에서 고용률이 제자리를 유지했거나 오히려 증가했다는 것이다. 특히 젊은 층 간호조무자 일자리는 고령층보다 더 빠르게 늘었다.

논문은 AI 활용 자체가 바로 고용 감소로 이어지는 것은 아니라고 말했다. AI 업무 효율성을 높이고 보완할 수 있는 수단으로 사용되는 직종에서는 고용률 변화가 미미하게 나타났다.

"AI 활용=고용 감소는 아냐"

논문은 "미국 고용 시장에서 AI 혁명이 말단 노동자들에게 중요하고 불균형적인 영향을 미치기 시작했다는 가설과 일치하는 대규모·초기 증거"라고 설명했다. 연구진은 이번 연구 결과에 대해 "AI가 정규 교육을 통해 습득할 수 있는 지식과 학습 내용을 대체할 수 있어 젊은 층에 특히 취약하다"고 해석했다.





CNBC는 "AI가 일자리 시장에 미치는 잠재적 영향을 두고 모든 산업과 연령대에서 걸쳐 우려가 나왔지만, 그 결과는 획일적이지 않다는 것을 이번 연구가 보여준다"고 설명했다.





