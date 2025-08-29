원강수 시장 "원주만두축제, 한국 대표 브랜드 축제로 자리매김 시키자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원주만두축제, 친환경축제 협약 체결·서포터즈 ‘만두덕후’ 출범

원주시, 시민과 함께 만드는 참여형 축제…성공적 개최 다짐

강원 원주시는 오는 10월 24일부터 26일까지 열리는 '2025 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 29일 시장 집무실에서 친환경축제 상생협약을 체결하고 1층 로비에서 시민 서포터즈 '만두덕후'를 출범했다.

원강수 원주시장이 29일 시청 1층 로비에서 열린 시민 서포터즈 '만두덕후' 출범식에서 인사말을 하고 있다. 원주시 제공

1부 행사에서는 원주시, 원주문화재단, 국민건강보험공단 서울강원지역본부 등 3개 기관이 함께 친환경축제 상생협약을 맺었다. 각 기관은 다회용기 활용, 친환경 제품 사용 등 친환경 협력 체계를 강화하기로 했다.

이어진 2부에서는 2025 원주만두축제 서포터즈 만두덕후가 공식 출범했다.

서포터즈는 축제 홍보, 현장 운영 지원, 체험 안내 등 시민 참여형 축제를 실현하기 위한 핵심 역할을 맡게 된다. 출범식은 밴드 '로버스'의 만두축제 주제곡 식전 공연과 결의문 낭독, 구호 제창 등으로 뜨거운 분위기 속에 진행됐다.

원강수 원주시장이 29일 시청 1층 로비에서 열린 시민 서포터즈 '만두덕후' 출범식을 개최하고 있다. 원주시 제공

원주시는 앞으로 축제 추진단, 관계기관, 시민 서포터즈와 긴밀히 협력해 다양한 프로그램과 편의시설을 완비하는 등 안전하고 즐거운 축제 환경 조성에 만전을 기할 방침이다.





원강수 원주시장은 "원주만두축제는 시민과 함께 만드는 참여형 축제"라며 "만두덕후 여러분의 열정적인 활동과 지역 기관의 적극적인 협력이 더해진다면 원주만두축제가 대한민국 대표 브랜드 축제로 자리매김할 수 있을 것"이라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

