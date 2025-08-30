본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

중국도 탐낸 브랜드…'무인양품' 누가 만들었나 [일본人사이드]

전진영기자

입력2025.08.30 07:30

시계아이콘02분 52초 소요
뉴스듣기 글자크기

CEO 겸 작가, 츠츠미 세이지
재료·공정 낭비 줄이고 기능에 집착
버블경제 소비문화 우려해 탄생

약속 전 시간이 붕 떴을 때, 계절이 바뀌어 집에 무언가 새로 두고 싶을 때 가끔 무인양품을 둘러보게 되는데요. '이런 것도 있었나' 흠 싶은 아이디어 상품도 가끔 발견하곤 하죠. 포장지도 없고 깔끔한 것이 무인양품을 떠올리면 생각나는 이미지인데요.


이번 주 일본에서는 무인양품에 대한 이러저러한 이야기들이 나왔습니다. 중국에서 무인양품이 상표권 전쟁에 휘말렸는데, 끝내 패소 판결을 받게 됐기 때문이죠. 무인양품이 일본에 진출하기 전, 중국 기업이 먼저 자국에 무인양품과 유사한 '무인양품 Natural Mill'이라는 브랜드를 낸 것인데요. 이 중국 기업이 원조 무인양품이 중국에 진출한다는 소식을 듣고, 우리 브랜드와 너무 유사하니 상표를 쓰지 못하게 해달라고 소송을 걸었습니다. 정작 원조 무인양품이 무인양품이라는 상표권 쓰기에 실패했다는 이야기에 일본도 들썩였습니다.


여하튼 외부에서 눈독을 들일 만큼 유명한 무인양품, 어떻게 탄생하게 됐을까요? 오늘은 일본 무인양품의 창업자 고(故) 츠츠미 세이지씨에 대한 이야기를 들려드립니다.


츠츠미씨는 1927년 일본에서 태어나 2013년 사망했습니다. 아버지가 세이부 백화점 등을 가지고 있는 지금의 세이부 그룹 창업자, 츠츠미 야스지로인데요. 본처의 자식이 아니었고, 이와 관련해서 어린 시절부터 불화를 겪습니다. 이런 배경으로 도쿄대에 입학한 뒤 일본 공산당에 입당하고, 필명을 내세워 적극적으로 작가 활동도 합니다. 이 때문에 그가 낸 소설에서도 아버지와 자식이 갖는 불화와 이해가 주제로 많이 등장한다고 해요.

중국도 탐낸 브랜드…'무인양품' 누가 만들었나 [일본人사이드]
AD

여하튼 세이부 그룹의 후계자 싸움 구도에서도 츠츠미씨는 계속 밀려나는데요. 그룹의 선대 회장인 아버지가 돌아가시고 난 뒤 세이브 그룹 총수 자리는 이복동생이 물려받게 됩니다. 일각에서는 학창 시절 정치 활동을 한 것이 불리하게 작용했다는 이야기도 있었는데, 본인도 이 때문에 집안을 뒤집어놓을 성격이 못 됐죠. 그래서 이때 '방황의 계절 속에서'라는 첫 소설을 펴냈다고 합니다. 오히려 이 시기 경영인이라기보다는 작가 개인으로 파고들어 갔죠.


물론 아버지가 돌아가실 때 그는 세이부 그룹의 유통 부문을 상속받게 됐는데요. 이때부터 세이부 백화점에 입사해 해당 부문 경영에 발을 담그게 됩니다. 당시 한큐 백화점 회장의 자택에 가서 유통 부문 경영 노하우를 전수받았다고 해요. 동시에 시집도 간행하는 등, 경영인과 예술인의 경계를 넘나들죠.


무인양품은 이제 등장할 때가 됐습니다. 때는 바야흐로 일본이 경제 호황기에 들어갔던 1980년입니다. 츠츠미씨는 유통 부문에 있는 세이유 마트도 관리하게 되는데, 세이유 마트에서 자체 브랜드(PB) 상품을 내놓게 됩니다. 사실 일본은 1960년대부터 각 유통업체가 PB상품 개발을 시작했다고 해요. 그렇게 1975년 세이유도 다시마, 요리에 쓰는 통조림 상품을 출시했었는데 예상보다 큰 매출을 올렸다고 합니다. 그렇게 세이유는 이 PB상품을 다양하게 전개해보자는 전략을 세우게 됩니다.


중국도 탐낸 브랜드…'무인양품' 누가 만들었나 [일본人사이드] 당시 세이유 마트에서 출시했던 PB 상품들. 양품계획 홈페이지.

당시 주 구매층인 주부들의 의견을 많이 받아들였는데, 이런 질문이 나왔다고 해요. "왜 양송이는 통째로 먹는데, 양송이 슬라이스는 갓 끝을 잘라내 깔끔한 형태로 판매하나요?"라고 한 것인데요. 왜 쓸데없이 공정을 늘리고 재료를 낭비하느냐를 묻는 것이었죠. 이런 발언을 토대로 츠츠미씨는 '상품화 과정에서 소재를 낭비하지 않는다', '가공 공정을 늘려 불필요한 비용을 발생시키지 않는다', '사용자의 필요성 유무를 따진다'라는 철칙을 토대로 실용적인 상품을 저비용으로 조달한다는 콘셉트를 세우게 됩니다. 이것이 무인양품의 초기 콘셉트, '이유가 있어, 싸다(わけあって、安い)' 죠.


사실 이는 츠츠미씨의 생각과도 일맥상통하는 것입니다. 그는 당시 이 1980년대 버블 시기의 소비문화를 우려하고 있었다고 합니다. 특히 철학자 장 보드리야르의 '소비사회의 신화와 구조'라는 저서에 굉장한 영향을 받았다고 하죠. 실제로 "아무리 생활이 풍족해져도 인간임을 잊어서는 안 된다. 물질적으로만 풍요로워지면 보잘 것 없는 인생을 보내게 된다"라는 이야기는 그의 명언처럼 전해지죠. 1980년대 소비 과열 풍조로 아무 가치가 없는 제품이 브랜드 명성으로 선풍적인 인기를 끌기도 하고, 하는 모습을 보며 아예 '브랜드 없음'을 추구하는 무인양품이 탄생하게 된 것입니다. '무인양품(無印良品)'의 무인(無印)은 이런 브랜드가 없다는 것을 뜻하는데요. 그래서 일본에서도 무인양품은 앞 글자 두개만 따서 '무지루시'로 부르곤 합니다.


중국도 탐낸 브랜드…'무인양품' 누가 만들었나 [일본人사이드] 무인양품의 연어 통조림 홍보 포스터.'연어는 전신이 연어야(しゃけは全身しゃけなんだ)'라는 내용을 소개하고 있다. 양품계획 홈페이지.

무인양품은 이후 이 '낭비하지 않음'에 대한 홍보를 굉장히 깔끔하게 진행합니다. 가장 대표적인 광고가 '연어는 전신이 연어야(しゃけは全身しゃけなんだ)'라는 카피인데요. 당시 다른 곳에서 파는 연어 통조림은 연어 뱃살 부분만 동그랗게 잘라 팔았다고 해요. 그러나 이 연어 통조림 PB를 만드는 과정에서 세이유 관계자가 "연어는 꼬리부터 머리까지 다 먹고 모든 부위가 맛있는데, 통조림으로는 이렇게 먹기가 어렵다"라는 평가를 남기죠. 이를 토대로 머리, 꼬리 등 전신을 사용한 연어 통조림을 발매하게 됩니다. 심지어 뱃살을 제외한 모든 부위를 다 쓰니 더 맛있고 저렴한 가격으로 소비자들에게 선보이게 되죠.


또 1981년에 선보인 아기 옷 상품은 가장 때 묻지 않은 깔끔한 것을 아이에게 주고 싶다는 부모의 마음을 살려, '사랑은 꾸미지 않는다(愛は飾らない)'라는 카피로 홍보합니다. 군더더기 없이 핵심을 관통하는 문구들이죠. 실제로 이후 일본이 버블경제 이후 장기침체로 들어가면서, 이 기능적이고 저렴한 상품이 주목을 받게 됩니다. 그래서 장기침체 상황에서도 꾸준히 매출을 내는 브랜드로 자리 잡게 되죠.


이렇게 무인양품의 스토리를 보니 결국 본질을 관통하는 것이 오래 사랑받는 것이라는 생각을 하게 되는데요. 정작 이후 츠츠미씨는 부동산, 레저 등 여러 계열사로 무리하게 사업을 확장하다가 빚을 지게 됐습니다. 2000년 70대에 나이로 기업 경영에서 물러나게 되죠.


지금 뜨는 뉴스

AD

2013년 츠츠미씨가 사망한 이후 그와 함께 일했던 사람들의 이야기를 살펴보면, 그는 스스로 세상과 어딘가 본인이 완벽하게 들어맞지 않는다고 생각했던 것 같습니다. 소설이나 시를 쓰는 창작자로 있고 싶었지만, 성공한 경제인으로의 역할도 수행했어야 하니까요. 이 때문에 가까운 사람들에게는 재계 사람을 만나고 오면 "다른 사람들은 다 정장 바지를 입고 있는데, 나만 짧은 바지를 입고 있는 것 같다고 생각한다"고 말했다고도 해요. 경영자로 이런 안티테제를 갖는 것 자체가 시장에는 신선한 변화로 느껴졌을 것 같습니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2714:28
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 자율주행
  • 25.08.2707:31
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…"노숙자 보이자 핸들 꺾고 버스 추월도 완벽"

    "할 일이 하나도 없네."지난 19일(현지시간) 미국 뉴저지. 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기능을 가진 모델Y 차량이 정체가 심해지는 왕복 10차선 고속화도로와 일반도로 등을 20여분간 주행했다. 이어 테슬라 사이버트럭으로 같은 구간을 달렸다. 이 시간 동안 차량이 스스로 운전한 것이다. 차로 바꾸기, 끼어들기도 하고 큰길에서 나와 램프로도 주행했다. 차로 중앙을 정확히 유지했고 적신호 등 앞에서는 안전하게 정차했다. 운

  • 25.08.2707:00
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다

    국내 자율주행 스타트업 오토노머스에이투지가 내년 세계 최초로 '레벨 4' 자율주행차를 시장에 판매한다. 오토노머스에이투지의 자율주행 셔틀 '로이(Roii)'가 내년 1분기를 목표로 우리 정부의 성능 인증을 통과하면 국가 인증을 받은 레벨 4 자율주행차의 세계 최초 상용화가 이뤄진다. 유민상 오토노머스에이투지 최고전략책임자(CSO)는 27일 "올해 3월 성능인증제도가 법제화됨에 따라 레벨 4 자율주행차를 팔 수 있는 길이 열

  • 25.08.2707:00
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'

    국내 자율주행 업계는 자금 부족과 포지티브 방식의 규제 환경, 자율주행에 대한 일반인들의 부정적 인식 등의 어려움을 호소하고 있다. 맞춤형 기술 지원을 마련하거나 정부 주도로 진행되는 인공지능(AI) 분야에 참여할 수 있는 방안을 마련해 사업을 영위할 수 있는 기반이 필요하다고 입을 모은다. 자율주행 업계는 자금난이 가장 큰 어려움이라고 호소한다. 개방형 자동차 소프트웨어 '오토사(Autosar)'를 이용하는데 라이선

  • 25.08.2707:00
    "투자 유치 어려워"…자구책 마련하는 K-자율주행

    국내 자율주행 업체들은 자금 확보 측면에서도 상당한 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 자본 시장에서 대규모 투자 유치가 어려운 국내 업체들은 자체 매출을 일으킬 수 있는 사업 모델을 만들고 이 매출을 연구개발(R&D)에 재투자하는 등 근근이 경영을 꾸리는 실정이다. 27일 업계에 따르면 글로벌 자율주행 1위 업체인 구글 웨이모의 누적 투자 금액은 110억달러(15조원), 현대차그룹이 투자한 미국 자율주행 업체 모셔널은

  • 25.08.2607:00
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대

    지난 6월 중국 선전시 핑산구에서 바이두 로보택시를 호출하자 10분도 채 되지 않아 지붕 위에 라이다를 단 로보택시가 눈앞에 멈춰 섰다. 운전자가 없는 중국 로보택시를 타기 위해서는 스마트폰으로 전송된 비밀번호나 QR코드를 입력하는 등 일반 택시에는 없는 별도 승인 과정이 필요했다. 처음 접해보는 탓에 탑승법을 찾느라 꽤 오랜 시간이 지체됐다. 헤매는 시간 동안 도로 한 쪽에 멈춰 선 로보택시가 교통 흐름을 방해했는

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기