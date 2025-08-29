[주말 날씨] 광주·전남 무더위 속 곳곳 소나기·비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일 소나기 5~30㎜

31일 오전·밤 비 5~40㎜

주말 광주·전남은 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 무더위 속에 소나기와 비가 예보됐다. 조용준 기자

주말 광주·전남은 대체로 무덥고 흐린 날씨가 이어지는 가운데, 낮 기온이 30도 안팎까지 오르고 소나기와 비가 내리는 곳이 있겠다.

광주지방기상청에 따르면 30일은 일본 남쪽 해상에 위치한 북태평양고기압의 영향으로 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 5~30㎜이며, 아침 최저기온은 23도, 낮 최고기온은 35도로 전망됐다.

31일은 일본 남쪽 해상에서 남동쪽으로 이동하는 북태평양고기압의 가장자리에 들겠다. 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 30~33도로 예보됐다. 오전 9시부터 낮 12시 사이와 밤 9시부터 자정 사이 비가 오는 곳이 있겠으며, 예상 강수량은 5~40㎜다.





기상청 관계자는 "당분간 기온은 평년보다 높을 것으로 보인다"며 "온열질환 예방을 위해 수시로 수분을 섭취하고, 장시간 농작업이나 단독 작업은 자제해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

