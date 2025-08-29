한성숙 장관, 선학동 골목형상점가 방문…"맞춤형 지원 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생 소비쿠폰 등 현장 목소리청취

"상인들의 자생력 높이도록 지원"

한성숙 중소벤처기업부 장관은 29일 인천 연수구 선학동 음식특화거리 골목형상점가를 방문해 상권 운영 현황 등을 점검했다.

한 장관은 이날 상인들과 차담회를 열고 골목형상점가 지정 이후 손님 증가와 매출 변화, 민생회복 소비쿠폰 및 온누리상품권 사용실태 등 다양한 현장의 목소리를 청취했다. 상인들은 선학동 음식특화거리가 단순한 먹거리 골목을 넘어 연수구의 대표 관광·문화 자원으로 성장할 수 있도록 마케팅 지원과 인프라 보강 등 실질적인 지원도 요청했다.

한성숙 중소벤처기업 장관. 연합뉴스

선학동 음식특화거리는 인천 연수구의 대표 먹거리 골목으로, 지역의 미식과 생활문화가 어우러진 공간이다. 상인회와 주민들의 자발적인 참여와 협력으로 주민주도형 음식문화축제인 '선학동 음식특화거리 오십시영'을 추진하는 등 상권 활성화를 위한 노력이 이어지고 있다.





한 장관은 "골목형상점가는 지역 주민들의 생활과 밀접한 공간이자 소상공인의 생계 기반인 만큼 현장의 목소리에 귀 기울여 맞춤형 지원을 강화하겠다"며 "민생소비쿠폰, 골목상권 특화사업 등 정부 정책이 현장에 실제 도움이 될 수 있도록 꼼꼼히 살피고 상인들의 자생력을 높이는 방향으로 지속 추진하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

