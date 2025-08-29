2025년 2회 검정고시, 경남서 1175명 합격 … 평균 합격률 84.35％

전체 최고령 합격자, 77세 여성
2025년도 제2회 검정고시에서 경남지역 평균 합격률이 84.35％로 집계됐다.
경남교육청은 지난 12일 실시한 올해 두 번째 초·중·고등학교 졸업 학력 검정고시 합격자를 29일 도 교육청 누리집을 통해 발표했다.
이번 시험에는 도내에서 1393명이 응시해 1175명이 합격했다.
초졸은 39명이 응시해 35명 합격, 중졸은 205명 응시해 164명 합격, 고졸은 1149명이 응시해 976명이 합격한 것으로 나타났다.
각 합격률은 초졸 89.74％, 중졸 80.00％, 고졸 84.94％이다.
최고령 합격자는 ▲초졸 김 모 씨(여, 77세) ▲중졸 김 모 씨(남, 76세) ▲고졸 최 모 씨(남, 76세)로 확인됐다.
경남권 교도소 재소자 9명과 장애인 6명도 합격자 명단에 이름을 올렸다.
개인별 성적은 이달 29일부터 9월 4일까지 경남교육청 누리집에서 조회할 수 있으며, 합격증서는 우편으로 개별 발송될 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
아울러 합격증명서 등 관련 서류는 발표일인 29일부터 전국 초·중·고등학교 행정실과 교육청·교육지원청 민원실, '정부24' 앱이나 누리집에서도 발급받을 수 있다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>