허밍어반스테레오(HUS), 데뷔 20주년 기념 EP ‘MOOSA’ 발매…츄·페노메코 등 초호화 피처링 참여

일렉트로니카 프로젝트 그룹 허밍어반스테레오(Humming Urban Stereo, HUS)가 데뷔 20주년을 맞아 새로운 EP 'MOOSA'를 오는 9월 4일 오후 6시 발매한다.

2004년 '하와이안 커플', 'Insomnia' 샐러드 기념일,바나나 쉐이크 등으로 한국 일렉트로니카 씬을 대표해 온 허밍어반스테레오는 이번 앨범에서 초창기 감성과 현재의 세련된 사운드를 결합, 과거와 현재를 동시에 아우르는 음악적 지점을 선보인다.

이번 EP는 총 다섯 곡으로 구성됐다. 첫 트랙 'BBB(Feat. 츄(CHUU))'는 투스텝 리듬 위에 츄의 맑고 사랑스러운 보컬이 더해져 밝고 경쾌한 무드를 완성한다. 이어지는 'BONCOURA(Feat. NAGOMI of MADEIN)'는 일본어로 '바보'를 뜻하는 오래된 단어에서 착안한 곡으로, 일본 여행에서 영감을 얻은 보사노바 하우스 트랙이다. 보컬에는 신예 아이돌 그룹 메이딘(MADEIN)의 나고미가 참여해 신선한 에너지를 불어넣었다.

타이틀곡 '무사(Feat. 페노메코(PENOMECO))'는 "부드러움을 잃은 검은 그냥 칼일 뿐, 너를 놓친 난 무나 써는 무사"라는 강렬한 가사와 함께, 이지린의 보컬과 페노메코의 랩이 조화를 이루며 HUS 사운드의 새로운 전환점을 그려냈다.

이 밖에도 UK 개러지 사운드를 기반으로 한 '떼찌(Feat. Risso)', 13년 만에 재결합한 '인스턴트 로맨틱 플로어' 멤버들이 함께한 드럼앤베이스 트랙 '아야(Feat. Sugarflow, YeSLow)'까지 다양한 장르와 스타일이 수록돼 다채로운 청취 경험을 제공한다.

소속사 관계자는 "'MOOSA'는 단순한 기념작이 아닌, 허밍어반스테레오가 걸어온 20년의 발자취와 앞으로의 새로운 방향성을 동시에 담은 앨범"이라며 "초창기 팬들에게는 추억을, 새로운 리스너에게는 신선한 감각을 전할 수 있을 것"이라고 설명했다.





허밍어반스테레오의 EP 'MOOSA'는 9월 4일 오후 6시부터 전 온라인 음원 플랫폼에서 공개되며, 한정판 바이닐도 함께 발매된다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

