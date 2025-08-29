포드코리아, 국내 테크니션 기술 경쟁력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'포드 기술경진대회' 개최

포드세일즈서비스코리아는 포드 테크니션들의 기술 경쟁력 강화를 위한 '2025 포드 기술경진대회'를 개최했다고 29일 밝혔다.

포드세일즈서비스코리아는 포드 테크니션들의 기술 경쟁력 강화를 위한 '2025 포드 기술경진대회'를 개최했다고 29일 밝혔다. 포드코리아

AD

올해로 7회를 맞이한 이번 대회에는 공식 딜러사 테크니션 103명이 참가, 차량의 첨단 기능 및 시스템 전반에 대한 이해도를 평가해 뛰어난 성적을 거둔 9명이 예선을 통과했다.

지난 28일 경기도 평택에 위치한 포드코리아 트레이닝센터에서 진행된 결선에서는 포드의 기술 매뉴얼과 전용 장비를 활용한 정확한 진단과 문제 해결 능력 등 테크니션들의 종합적 정비 역량을 평가했다.

김남철 선인자동차 테크니션이 1위, 김호영 더파크모터스 테크니션이 2위, 강선길 선인자동차 테크니션과 윤정석 프리미어모터스 테크니션이 공동 3위를 기록해, 트로피와 상금을 받았다.





AD

이근수 포드코리아 서비스 부문 총괄 상무는 "고객을 최우선으로 전문성과 역량을 갖춘 경쟁력 있는 테크니션들을 양성하고자 다방면으로 노력 중"이라며 "기술경진대회에 참여한 테크니션들께 감사 인사를 전하며 지속적으로 고객 경험 강화에 힘써달라"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>