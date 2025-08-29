나폴리맛피아와 맞손…이디야커피, 가을 한정 신메뉴 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

헤이즐넛 음료·디저트 3종 선봬

이디야커피가 내달 2일 '흑백요리사' 우승자이자 이탈리아 요리 전문가로 활동 중인 '나폴리 맛피아' 권성준 셰프와 손잡고, 이탈리아 감성을 담은 가을 한정 신메뉴 3종을 출시한다고 29일 밝혔다.

출시 메뉴는 헤이즐넛 아메리카노, 헤이즐넛 젤라또 카페모카 등 음료 2종과 디저트 헤이즐넛 티라미수로 이탈리아에서 널리 사용되는 견과류 '헤이즐넛'을 활용한 것이 특징이다.

'헤이즐넛 아메리카노'는 이디야커피 아메리카노에 헤이즐넛 파우더를 더해 너트향을 강조했다. '헤이즐넛 젤라또 카페모카'는 초콜릿과 젤라또 식감의 아이스크림, 헤이즐넛이 어우러진다. '헤이즐넛 티라미수'는 크림에 헤이즐넛의 향을 더했다.

이디야커피, 나폴리맛피아 권성준 셰프 콜라보 메뉴. 이디야커피

AD

이디야커피는 전날 자사 SNS를 통해 권성준 셰프가 직접 신메뉴를 소개하는 영상을 공개했다. 영상에는 셰프가 신제품 출시를 설명하는 장면과 함께 특별한 공약도 담겼다. 이번 신메뉴가 역대 이디야커피 가을 시즌 음료 중 판매량 1위를 기록할 경우, 셰프가 직접 운영 중인 레스토랑 '비아톨레도' 식사권을 증정하겠다는 내용이다.





AD

이디야커피 관계자는 "이탈리아 요리 전문가 권성준 셰프와의 협업을 통해 고객들에게 색다른 경험을 전해드리고자 이번 협업 음료를 기획했다"며 "이디야커피 헤이즐넛 메뉴로 색다른 맛과 분위기를 느껴보시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>