울산시, 인공지능 수도 도약 선언

29일, 울산 AI 데이터센터 기공식·AI수도 선포식



전통 제조 산업→인공지능(AI) 산업 거점 대전환

울산시가 전통 제조산업 강자에서 인공지능(AI) 산업의 중심지로 도약을 선언한다.

울산시와 SK는 29일 오후 2시 미포국가산업단지에서 '울산 AI 데이터센터 기공식'과 'AI 수도 선포식'을 열고 AI 데이터센터 기반 구축에 본격적으로 나선다.

이날 행사에는 김두겸 시장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 유영상 SK텔레콤 대표를 비롯한 SK와 아마존웹서비스(AWS) 관계자, 울산지역 국회의원, AI 관련 학계, 기업 관계자 등 200여명이 참석한다.

행사는 내빈 소개, 환영사, 울산시-SK텔레콤 간 양해각서 체결, AI 수도 선포 순으로 진행된다.

김두겸 시장은 이날 기공식과 함께 열린 AI 수도 선포식에서 선언문을 낭독하며 울산의 새로운 비전을 공식화한다.

김 시장은 "지난 반세기 동안 울산은 국가 경제를 이끄는 산업수도로 자리매김했고, 이제 우리는 그 경험과 자부심 위에 AI 수도라는 새로운 도전을 시작한다"라며 "세계 최대 수준의 AI 데이터센터 착공은 단순한 인프라 구축을 넘어, 제조·물류·에너지·해양 등 울산의 주력 산업 전반에 인공지능을 접목해 산업의 전환과 혁신을 가속화하는 출발점"임을 강조할 예정이다.

이어 선언문을 통해 △인공지능(AI) 기반 자율제조와 스마트 혁신 산업 선도 △산업·연구 현장 중심의 혁신형 인재 양성 △대기업·중소·새싹기업(스타트업)이 함께 성장하는 산업 생태계 조성 △글로벌 제조·산업 인공지능(AI) 표준 도시 도약을 다짐한다.

특히 "시민, 학생, 관계 기관, 우리의 파트너인 SK, 울산 제조 수요·공급기업, 그리고 울산시와 함께 대한민국 산업 인공지능(AI)을 이끄는 울산을 다시 뛰게 하겠다"라는 결의를 선포할 예정이다.

울산 AI 데이터센터가 완공되면 향후 울산을 거점으로 한 AI 기반 서비스가 전국 산업현장으로 확산돼 국가 경쟁력 강화에 크게 기여할 뿐만 아니라 울산은 전통 산업과 첨단 산업이 융합된 세계적 수준의 산업 도시로 도약할 것으로 보인다.

울산시는 이번 프로젝트를 '울산의 미래 50년'을 준비하는 출발점으로 규정하고, 향후 1GW급 확장계획과 관련한 투자유치와 인허가 사항도 적극적으로 지원해 울산이 글로벌 인공지능(AI) 중심(허브)으로서 입지를 확고히 다진다는 방침이다.

울산 인공지능(AI) 데이터센터는 국내외 연결망과 ICT 인프라 운영 역량을 가진 SK브로드밴드와 세계 최고의 클라우드?AI 기술을 가진 아마존웹서비스(AWS)가 협력해 추진하는 사업이다.

인공지능(AI) 데이터센터는 단순한 데이터 저장소가 아닌, 대규모 인공지능(AI) 학습?분석, 산업별 자원공유(클라우드) 서비스, 초고속 데이터 처리 기능을 수행하는 지능형(스마트) 산업의 두뇌 역할을 하게 된다.

특히, 울산의 주력산업인 조선, 자동차, 석유화학 분야에 인공지능(AI)을 접목해 스마트 조선, 지능형 자동차 공장, 친환경 에너지 플랜트의 전환을 가속화할 것으로 전망된다.





울산시는 이를 통해 울산이 대한민국 인공지능(AI) 산업의 거점이 될 것으로 기대하고 있다.

울산시청.

