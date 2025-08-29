동작구, 고립위험가구 대상 ‘24시간 스마트 응급살핌’ 본격 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·IoT 센서로 이상 징후 상시 모니터링

서울 동작구(구청장 박일하)는 사회적 취약계층 안전망 강화를 위해 ‘24시간 스마트 응급살핌’ 서비스를 시행한다고 29일 밝혔다.

구는 앞서 지난 4월 서울시가 공모한 ‘스마트 기술 활용 고립위험가구 위기 대응 사업’에 선정돼 5000만원의 예산을 확보하며 사업 추진 기반을 마련했다.

박일하 동작구청장. 동작구 제공.

이번 서비스는 홀몸 어르신과 고독사 고위험군 등 사회적 고립 상태에 놓인 40가구를 대상으로 한다. 가정 내 AI·IoT 기반 비접촉식 생체정보 확인 센서를 설치해 심박수, 호흡수, 체온, 낙상 여부, 재실 상태, 활동량 등을 24시간 상시 모니터링한다.

이상 징후가 감지되면 즉시 보호자와 담당자에게 비상 알림이 전송돼 응급상황에서도 신속한 대응이 가능하다. 구는 이를 통해 고립위험가구의 고독사를 예방하고 스마트 돌봄 체계를 갖출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

동작구는 이번 사업 외에도 우리동네 돌봄단, 스마트돌봄플러그, AI 안부확인 시스템, 건강음료 배달사업, 자발적 안부 확인, 고립예방 전담기구, 참여형 안부확인 적립금 등을 운영하며 사회적 고립 예방에 앞장서고 있다.





박일하 동작구청장은 “주민의 생명과 안전을 지키는 일이 가장 중요한 책무”라며, “앞으로도 고립위험가구에 대한 선제적 대응 체계를 확립해 구민 모두가 안전하고, 소외되지 않는 동작구를 만들어 가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

