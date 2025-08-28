"이제 못 먹게 될 수도"…장어 거래 '규제' 움직임 나오자 '발칵' 뒤집힌 日

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민물장어, 국제 거래 규제 대상 가능성

오는 11월 총회에서 최종 결정

일본을 비롯한 동아시아에서 보양식으로 인기를 끄는 민물장어가 국제 거래 규제 대상에 포함될 가능성이 커지면서, 장어 소비량이 세계 최고 수준인 일본 내에서 우려의 목소리가 나오고 있다.

장어덮밥. 픽사베이

AD

27일 일본 요미우리신문 등에 따르면, 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약(워싱턴 협약, CITES) 사무국은 26일 민물장어 등 11종의 수생생물을 국제 거래 규제 대상에 올리는 내용의 잠정 평가 결과를 발표했다. 이 잠정 평가는 오는 11월 우즈베키스탄에서 열리는 CITES 당사국 총회에서 최종 결정될 예정이다. 총회에서 회원국 3분의 2 이상이 찬성하면 규제가 확정된다.

앞서 지난 6월 유럽연합(EU)은 환경 및 자원 보호를 위해 기존의 유럽 뱀장어에 더해 일본 뱀장어 등 모든 종류의 장어를 멸종위기종에 포함할 것을 제안했다.

이번 잠정 평가에는 일본 뱀장어 등 모든 장어가 CITES '부속서 2'의 기준에 부합한다는 내용이 담겼다. 부속서 2 규제를 받게 되면, 해당 생물을 수출하는 국가는 과학적인 근거에 따른 허가서를 의무적으로 발행해야 한다. 이는 국제 거래에 큰 제약으로 작용할 수 있다.

민물장어는 일본을 비롯해 한국, 중국 등지에서 보양식으로 인기를 끄는 식재료로, 특히 일본은 전 세계 장어 소비량의 최상위를 차지한다. 현재 일본 내 장어 소비량의 약 70%는 중국 등에서 수입하고 있기 때문에, 규제가 확정되면 장어 공급에 차질이 생길 가능성이 있다.





AD

요미우리 신문은 "일본 정부는 일본 뱀장어는 충분한 자원량이 확보돼 국제거래로 인한 멸종 위험이 없다는 입장"이라고 전했다. 그러면서도 "규제안이 확정될 경우, 장어 수입에 영향을 미칠 수 있다"며 일본 내 공급 차질과 가격 상승 가능성에 대한 우려를 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>