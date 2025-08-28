LG에너지솔루션, 베트남 킴롱모터스에 전기버스 배터리셀 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG에너지솔루션이 베트남 킴롱모터스에 전기버스용 원통형 배터리 셀을 공급한다.

LG에너지솔루션은 28일 킴롱모터스와 베트남 후에시에서 전기버스용 원통형 배터리 셀 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

G에너지솔루션 소형전지사업부 최근혁 아시아 담당과 킴롱모터스 호 공 하이(Ho Cong Hai) 대표가 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. LG에너지솔루션 제공

AD

킴롱모터스는 베트남의 대표적 운수업체 푸타 그룹의 자동차 부문 자회사다. 지난해 2월 완공한 공장에서 버스를 주력으로 생산하고 있으며 내년 1분기 생산 시작 목표로 연간 5만대 규모의 승용차 공장을 건설 중이다.

LG에너지솔루션은 이번 MOU로 신규 고객사를 확보하고 아시아 신흥 전기차 시장 내에서 입지를 다지게 됐다.

업계에서는 두 기업이 계약한 배터리 종류가 46시리즈 배터리일 가능성이 높다고 보고 있다. 46시리즈 배터리는 기존 2170 원통형 배터리에 비해 에너지와 출력이 최소 5배 이상 높다. 또한 공간 효율성과 가격 경쟁력도 뛰어나 차세대 원통형 배터리의 새로운 표준으로 주목받고 있다.





AD

르 꽝 닷 킴롱모터스 이사회 부회장은 "세계 최고 수준의 배터리 기업인 LG에너지솔루션과의 협력을 통해 안정적인 공급망을 확보하고 품질을 철저히 관리할 수 있게 될 것"이라며 "이는 베트남 전기차의 경쟁력을 한층 강화할 뿐만 아니라 베트남을 아시아와 세계 청정 에너지 산업의 중심지로 도약시키는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>