부산시, 달달한 '대박' 쳤다… 지자체 최초 2년 연속 1000억원 벤처 모펀드 조성

‘혁신 스케일업’에 700억원 투입

부산시가 지역 벤처·스타트업의 성장을 뒷받침할 든든한 동력을 마련했다.

부산시는 28일 오후 부산시티호텔에서 '부산 혁신 스케일업 벤처펀드' 결성식을 열고 1011억원 규모의 모펀드 조성을 공식화했다.

이번 펀드는 부산 기업의 스케일업 투자 목적으로 결성됐다. 출자 구조는 ▲부산시 100억원 ▲모태펀드 600억원 ▲BNK부산은행 200억원 ▲IBK기업은행 100억원 ▲한국벤처투자 11억원 등이다.

결성식에는 성희엽 부산시 미래혁신부시장과 노용석 중소벤처기업부 차관, 노해동 BNK부산은행 해양·IB그룹장, 김인태 IBK기업은행 부행장, 이대희 한국벤처투자 대표이사 등이 참석해 공식 출범을 알렸다. 한국벤처투자는 행사 직후 지역·수도권 운용사를 대상으로 출자 설명회를 열고 투자 전략과 운용 방향을 공유했다.

부산시는 이번 모펀드 결성을 통해 연내 2000억원 이상의 자펀드를 조성한다. 이 가운데 최소 700억원을 지역 기업 스케일업에 직접 투입한다는 계획이다. 자펀드 주요 투자 대상은 ▲기업가형 소상공인(라이콘) ▲스마트 첨단 제조기업 ▲부산 9대 전략산업 기업 등이다. 특히 1000억원 규모의 대형 자펀드를 별도로 구성해 성장 단계 기업에 집중 투자한다.

이번 펀드는 지난해 '부산 미래성장 벤처펀드'에 이어 지자체 최초로 2년 연속 1000억원대 모펀드를 결성한 사례다.





성희엽 부시장은 "부산이 남부권 기업투자 생태계의 새로운 성장 축으로 자리매김하도록 지속적으로 모펀드를 조성해 나가겠다"고 힘줬다.

