한신평 "HD현대重·현대미포 합병, 사업역량 결집 긍정적"

한국신용평가는 28일 HD현대중공업·HD현대미포의 합병 결정에 대해 "사업역량을 결집할 수 있어 긍정적"이라고 평가했다. 향후 합병법인의 영업수익성 및 재무안정성 역시 우수한 수준을 유지할 것으로 내다봤다.

앞서 HD현대그룹의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 한미 간 조선협력 프로젝트인 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트' 가동을 앞두고 사업 재편을 발표했다. 조선 계열사 3곳 중 HD현대중공업·HD현대미포 2곳을 합쳐 오는 12월 통합 HD현대중공업으로 새 출범하는 것이 골자다.

한신평은 이날 관련 보고서에서 존속법인인 HD현대중공업의 신용도에 미치는 영향에 대해 "건조 생산능력(CAPA) 확대와 생산시설의 운영효율성 제고 등으로 방산 부문의 사업 기반이 강화하고 외형이 확대할 것"으로 전망했다.

또한 "친환경 선박, 특수목적선 시장에서의 통합 시너지 등을 고려하면 이번 합병과 사업재편이 중장기적으로 HD현대중공업의 신용도에 긍정적으로 작용할 것"으로 판단했다. 다만 "향후 해외 현지법인을 통해 선박 건조가 증가할 것으로 보이는데 해외 현지에서의 생산 효율성과 영업 채산성을 확보할지 여부, 투자 확대 관련 재무부담 변화 등에 관해서는 확인이 필요하다"라고 덧붙였다.

이와 함께 한신평은 "HD현대미포의 수익성이 HD현대중공업보다 다소 낮지만 HD현대중공업의 매출이 HD현대미포의 3배를 초과하고, HD현대미포의 영업실적이 개선 추세에 있는 점 등을 고려하면 합병 법인의 영업수익성과 재무안정성도 우수한 수준으로 유지될 것"으로 내다봤다.





한신평은 오는 12월1일 합병기일 이전까지 제반절차의 원활한 진행 여부에 대해 모니터링 할 예정이다. 특히 주식매수청구권 행사 규모가 합병법인 재무구조의 변동요인이 될 수 있다고 짚었다. 한신평은 "합병법인에 대해서는 합병 이후 특수선 부문에서의 이익창출 기반 강화 수준과 더불어, 해외 현지 조선소의 성공적인 운영 여부, 해외 투자 확대 등에 따른 재무부담 통제 수준을 중점 모니터링할 것"이라고 언급했다.





