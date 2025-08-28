본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

내년 상반기까지 금리인하 기조…110조 국고금 관리, 투자 의지 있는 은행과 할 것(종합2보)

김유리기자

김혜민기자

입력2025.08.28 16:40

시계아이콘03분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

한은 금통위, 기준금리 연 2.5% 유지
선제 인하 대응, 부동산 과열 등 부작용 더 커

올 성장률 전망 0.9%로 소폭 상향
소비회복·수출호조, 성장률 각 0.2%P 상승시켜
경상흑자 1100억달러 '사상 최대' 전망

110조원 국고금 관리 시범사업, 2차 한강 테스트로
"적극 투자 의사 있는 은행과 할 것"

이창용 한국은행 총재는 28일 "현재 경제성장 전망이라면 내년 상반기까지 금리 인하 기조가 유지될 가능성이 크다"고 밝혔다.


이 총재는 이날 통화정책방향 결정 회의 후 기자간담회에서 "내년 성장률 전망치를 1.6%로 보고 있는데, 분기로 보면 내년 상반기까지는 낮은 성장률을 유지하다 하반기에 잠재성장률에 가깝게 올라갈 것"이라며 "내년 상반기까지 낮은 성장률이 지속될 가능성이 있기 때문에 상반기까지는 기준금리 인하 기조가 유지될 가능성이 크다"고 설명했다.


내년 상반기까지 금리인하 기조…110조 국고금 관리, 투자 의지 있는 은행과 할 것(종합2보) 이창용 한국은행 총재가 28일 금융통화위원회 통화정책방향 결정 회의 후 열린 기자간담회에서 질문에 답변하고 있다. 한국은행
AD
100bp 내려 성장률 0.2%P 올렸다…선제 인하 대응, 부동산 과열 등 부작용 더 커

이날 한은 금융통화위원회는 기준금리를 연 2.5%로 유지했다. 이번 동결 결정에서 신성환 금통위원은 기준금리를 2.25%로 인하하는 것이 바람직하다는 소수 의견을 냈다(소수의견 1인). 금리 동결 결정은 현재 수도권 주택 가격과 가계부채 추이가 충분히 안정됐다고 보기 힘든 상황이라고 판단한 데 따른 것이다. 정부가 추가 부동산 대책을 마련할 경우 정책 공조를 할 필요성을 염두에 둬야 했고, 2.00%포인트에 달하는 미국과의 금리차 등 역시 고려한 결정이란 설명이다. 금통위원 6명 중 5명은 향후 3개월 이내에 현재보다 낮은 수준으로 금리를 인하할 가능성을 열어놔야 한다는 의견이었다. 나머지 1명은 3개월 후에도 2.5% 수준에서 금리를 유지할 가능성이 크다는 견해를 보였다.


금리 인하 시기를 놓친 것 아니냐는 지적에 대해선 그렇게 생각하지 않는다고 선을 그었다. 이 총재는 "(인하 사이클에 접어든 이후) 지금까지 금리를 1.0%포인트(100bp) 내렸는데, 이는 다른 나라에 비해 빠르고 선제적인 인하"라며 "국제적으로 봐도 실질금리 수준을 보면 우리나라가 오히려 낮은 수준에 있다"고 강조했다. 통계적으로 기준금리가 0.25%포인트 떨어지면 성장률은 0.06%포인트 올라간다고 본다는 점을 고려하면 금리 인하를 통해 성장률은 누적 0.24%포인트 올랐을 것으로 예상할 수 있다. 이 총재는 "(시기마다 다르기 때문에 세부 사항을 살펴야 하나) 그간 인하로 성장률을 0.2%포인트가량 끌어올렸다고 본다"고 짚었다.


이 총재는 다만 "지금 상태에서 금리를 더 빠르게 내릴 경우 경기를 올리는 긍정적인 효과보다 부동산 가격을 올리고 가계부채를 올리는 부작용이 더 심하다고 보기 때문에 시기를 조정하는 것"이라고 설명했다. 이어 "한은은 (금리 인하로) 유동성을 과도하게 공급해 집값 인상 기대를 부추기는 역할은 하지 않겠다는 것"이라고 거듭 강조했다. 집값 상승 기대를 막기 위해 (금리 인하를) 소극적으로 하는 것이고, 부동산 대책의 효과를 키우기 위해서 시간적 여유를 두는 것이라는 얘기다.


내년 상반기까지 금리인하 기조…110조 국고금 관리, 투자 의지 있는 은행과 할 것(종합2보)
소비회복·수출 호조, 성장률 각 0.2%P 상승시켜…경상흑자 1100억달러 '사상 최대' 전망 

한은은 이날 발표한 수정 경제전망에서 올해 성장률을 지난 5월 전망(0.8%)보다 0.1%포인트 오른 0.9%로 예상했다. 이 총재는 전망 배경에 대해 "2차 추경과 경제 심리 개선으로 소비 회복세 등이 예상보다 커진 것이 올해 성장률을 0.2%포인트 정도 높이는 요인으로 작용했다"며 "수출 측면에서도 반도체 경기 호조가 예상보다 길어지고 자동차 수출 등도 양호한 흐름을 나타내 0.2%포인트 높이는 요인이 있었다"고 설명했다. 반면 "건설경기가 당초 예상보다 부진한 점은 올해 성장 전망을 0.3%포인트 정도 낮추는 요인으로 작용했다"고 덧붙였다.


그는 "올해 성장률 전망이 낮은 것은 상반기 정치적 요인이 컸고, 관세도 낮아지긴 했지만 이전과 비교하면 상당히 높다"며 "이런 대외 여건을 고려하면 올해 성장률이 잠재성장률보다 낮은 것은 어찌 보면 자연스러운 것이고, 이를 어느 정도는 받아들여야 한다고 생각한다"고 짚었다. 그러면서 "너무 낮아지지 않도록 재정·금융·금리정책으로 보완하겠지만 대외 여건이 나쁜데 잠재성장률만큼 올리려고 과도하게 부양정책을 하면 오히려 여러 가지 부작용이 발생할 수 있다"고 지적했다.


올해 분기별로는 1분기 -0.2%, 2분기 0.6%에 이어 3분기 1.1%, 4분기 0.2%의 성장률을 기록할 것으로 내다봤다. 올해 민간소비 증가율은 1.4%, 설비투자 증가율은 2.5%로 각각 전망했다. 지난 5월 전망과 비교하면 민간소비는 0.3%포인트, 설비투자는 0.7%포인트 높아졌다. 재화 수출은 -0.1%에서 2.6%로, 재화 수입은 0.2%에서 1.8%로 상향 조정됐다. 반면 건설투자는 기존 전망(-6.1%) 대비 하향 조정돼 -8.3%로 예상됐다.


올해 경상수지 흑자 규모는 1100억달러에 달할 것으로 전망했다. 이 숫자대로 나온다면 역대 최대 규모다. 지난 5월 전망(820억달러) 대비로도 큰 폭 상향 조정됐다. 이는 반도체 수출이 예상보다 호조를 보이면서 수출을 늘려 잡은 결과다. 원자재 가격 하락에 수입이 많이 줄어든 점도 영향을 미쳤다. 과거와 특히 달라진 점은 거주자의 해외증권투자가 늘어 본원소득수지가 많이 들어온다는 점이다.


취업자 수 증가 규모는 5월 전망(12만명)보다 상당폭 늘어난 17만명으로 예상됐다. 올해 실업률 전망치도 2.9%에서 2.8%로 낮췄다. 내년 성장률 전망은 1.6%를 유지했다. 소비자물가 상승률은 올해와 내년 모두 종전 전망 대비 0.1%포인트 상향해 각각 2.0%, 1.9%로 전망됐다. 다만 올해와 내년 모두 수요 압력이 낮은 상황에서 물가안정목표(2.0%)에 근접할 것이란 관측이다.


내년 상반기까지 금리인하 기조…110조 국고금 관리, 투자 의지 있는 은행과 할 것(종합2보)
110조원 국고금 관리 시범사업, 2차 한강 테스트로…"적극 투자 의사 있는 은행과 할 것"

기획재정부와 한은이 내년 상반기 한은의 디지털화폐(기관용 CBDC) 시스템 '프로젝트 한강'을 활용, 연간 110조원 규모 국고보조금을 관리하는 시범사업을 진행하는 데 대해선 "구윤철 경제부총리가 한은을 방문했을 때 (1년에 110조원 정도 되는) 정부 보조금을 효율적으로 지급하면서도 투명성을 높일 방법을, 인공지능(AI) 블록체인으로 찾아보자고 아이디어를 (주면서 시작됐다)"고 설명했다.


이 총재는 "그간은 정부가 원청 기업에 보조금을 줬을 때 하청기업으로 돈이 나가는 것을 정부 차원에서 컨트롤할 수 없었는데, 블록체인 기술 등을 통해 프로그래밍하면 원청과 계약이 되는 순간 하청에 돈을 보내주는 방식이 가능해진다. 보조금 사용처를 의도에 맞게 제한하는 것도 가능하다"며 "한강 프로젝트가 예금 토큰을 통해 프로그램 기능을 전자화폐에 집어넣는 건데, 그것과 자연스럽게 연결돼 2차 한강 테스트를 할 때 이를 해볼 예정"이라고 설명했다.


이 총재는 다만 2차 프로젝트는 모든 은행에 오픈하는 것이 아니라 기술개발을 하겠다고 하는, 적극적으로 투자할 의사가 있는 은행 중심으로 접근할 수 있도록 할 계획이라고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

스테이블코인 관련 논의는 기재부 등과 진행 중이라고 말했다. 그는 "기재부와는 자본자유화 영향이나 규제 방향에 대해 실무자 간 논의를 했고 위에서도 논의를 이어가고 있다"며 "가상자산법 등 직접적인 법은 금융위원회 소관인데, 위원장 청문회가 끝나지 않았기 때문에 윗선 레벨에서는 아직 얘기가 없었으나 한은 입장을 충분히 전달하고 있어 잘 반영되길 기대한다"고 말했다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2714:28
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 자율주행
  • 25.08.2707:31
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…"노숙자 보이자 핸들 꺾고 버스 추월도 완벽"

    "할 일이 하나도 없네."지난 19일(현지시간) 미국 뉴저지. 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기능을 가진 모델Y 차량이 정체가 심해지는 왕복 10차선 고속화도로와 일반도로 등을 20여분간 주행했다. 이어 테슬라 사이버트럭으로 같은 구간을 달렸다. 이 시간 동안 차량이 스스로 운전한 것이다. 차로 바꾸기, 끼어들기도 하고 큰길에서 나와 램프로도 주행했다. 차로 중앙을 정확히 유지했고 적신호 등 앞에서는 안전하게 정차했다. 운

  • 25.08.2707:00
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다

    국내 자율주행 스타트업 오토노머스에이투지가 내년 세계 최초로 '레벨 4' 자율주행차를 시장에 판매한다. 오토노머스에이투지의 자율주행 셔틀 '로이(Roii)'가 내년 1분기를 목표로 우리 정부의 성능 인증을 통과하면 국가 인증을 받은 레벨 4 자율주행차의 세계 최초 상용화가 이뤄진다. 유민상 오토노머스에이투지 최고전략책임자(CSO)는 27일 "올해 3월 성능인증제도가 법제화됨에 따라 레벨 4 자율주행차를 팔 수 있는 길이 열

  • 25.08.2707:00
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'

    국내 자율주행 업계는 자금 부족과 포지티브 방식의 규제 환경, 자율주행에 대한 일반인들의 부정적 인식 등의 어려움을 호소하고 있다. 맞춤형 기술 지원을 마련하거나 정부 주도로 진행되는 인공지능(AI) 분야에 참여할 수 있는 방안을 마련해 사업을 영위할 수 있는 기반이 필요하다고 입을 모은다. 자율주행 업계는 자금난이 가장 큰 어려움이라고 호소한다. 개방형 자동차 소프트웨어 '오토사(Autosar)'를 이용하는데 라이선

  • 25.08.2707:00
    "투자 유치 어려워"…자구책 마련하는 K-자율주행

    국내 자율주행 업체들은 자금 확보 측면에서도 상당한 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 자본 시장에서 대규모 투자 유치가 어려운 국내 업체들은 자체 매출을 일으킬 수 있는 사업 모델을 만들고 이 매출을 연구개발(R&D)에 재투자하는 등 근근이 경영을 꾸리는 실정이다. 27일 업계에 따르면 글로벌 자율주행 1위 업체인 구글 웨이모의 누적 투자 금액은 110억달러(15조원), 현대차그룹이 투자한 미국 자율주행 업체 모셔널은

  • 25.08.2607:00
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대

    지난 6월 중국 선전시 핑산구에서 바이두 로보택시를 호출하자 10분도 채 되지 않아 지붕 위에 라이다를 단 로보택시가 눈앞에 멈춰 섰다. 운전자가 없는 중국 로보택시를 타기 위해서는 스마트폰으로 전송된 비밀번호나 QR코드를 입력하는 등 일반 택시에는 없는 별도 승인 과정이 필요했다. 처음 접해보는 탓에 탑승법을 찾느라 꽤 오랜 시간이 지체됐다. 헤매는 시간 동안 도로 한 쪽에 멈춰 선 로보택시가 교통 흐름을 방해했는

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기