관광공사, 中중식공고유한공사 포상관광 유치…임직원 1100여명 방한

한국관광공사는 중국의 식품유통 기업 '중식(장쑤)공고유한공사'의 포상관광단체를 유치해 해당 기업 임직원 1100여 명이 27일 한국을 찾았다고 28일 밝혔다.

중식공고유한공사는 창립 이래 최초의 포상관광 목적지로 한국을 선택했으며 임직원들은 29일까지 2박3일간 한국을 즐길 예정이다.

관광공사는 지난 5월 해당 기업의 포상관광 계획을 파악하고 방한 유치에 나섰다. 7월에는 중식공고유한공사의 니즈에 맞춰 한국의 인삼 가공 업체를 섭외하고 사전답사를 지원하는 등 적극적인 유치활동을 펼쳤다.

중식공고유한공사 장메이잉 총경리는 "이번 한국여행이 임직원들의 사기를 진작시키는 기회가 될 것"이라며 "대리상들에게 되도록 다양한 한국 제품을 구매하고 경험해 보도록 권장하고, 여행 이후 대리상들의 의견을 적극 수렴해 한국제품 수입의 시장 가능성을 적극 검토할 계"이라고 밝혔다.





관광공사 마이스(MICE) 마케팅 송은경 팀장은 "2024년 포상관광 단체의 1인당 평균소비액은 약 2804달러로 일반 외국인관광객 1인당 평균소비액 1372달러를 크게 웃돈다"며 "중국 단체관광객 무비자 허용을 앞두고 지자체와 업계의 기대감이 높은 만큼 점차 다양하고 세분화되고 있는 기업에 맞춤형 지원을 통해 더 많은 포상관광 단체를 한국으로 유치할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자

