“K-경마, 세계 무대 도전”… 코리아컵·코리아스프린트 해외 강자 총출동

‘코리아컵＆스프린트’ 경주 실황 홍콩 수출계약



‘수출산업’으로서의 잠재력과 가능성 한층 높여

경마는 단순한 속도 경쟁을 넘어 각국의 역사와 문화를 담아낸 글로벌 스포츠다.

1780년 시작된 영국의 '앱섬더비(Epsom Derby)'는 왕실·국민 모두가 즐기는 전통 행사로 자리 잡았고, 미국 '켄터키더비(Kentucky Derby)'는 올해 시청자 2180만명, 단일 베팅액 2억 3440만달러(약 3272억원)를 기록했다.

개최지 루이빌은 해당 기간 숙박 점유율 90%를 넘기며 6155억원 규모의 지역 경제효과를 거뒀다.

중동은 막대한 오일머니를 바탕으로 경마 판도를 흔들고 있다. 총상금 2000만달러의 '사우디컵', 1200만달러 '두바이 월드컵'은 세계 최고 수준이다.

올해 두 대회에서는 일본 '포에버영'과 미국 '히트쇼'가 우승하며 각각 145억원, 99억원의 상금을 챙겼다.

국제무대에서 'K-경마'도 빠르게 존재감을 키우고 있다. 지난해 26개국에 수출, 1200억원 매출을 올렸으며 공정성·동물복지 강화, 고화질 중계 등으로 해외 팬들의 호평을 받았다. 야간경마·도심 접근성·사계절 축제는 'K-컬처형 레저'로 확장 가능성을 더한다.

특히 올해로 8년 차를 맞는 '코리아컵'과 '코리아스프린트'는 국제 브랜드로 성장 중이다. 예비 등록만 70여 두, 최종 8두가 해외 출전 명단에 이름을 올렸으며, 대부분 국제 레이팅 110 이상 강자들이다.

홍콩 대표마 '챈청글로리'의 출전은 한국 경마 실황의 홍콩 수출을 이끌어 상징적 의미가 크다. 홍콩은 자국마 출전이나 인터내셔널 G1급만 실황을 수입하는데, 이번 수출로 한국마사회는 최소 100억원 이상 매출을 기대한다.

챈청글로리는 통산 29전 8승, 상금 약 40억원을 기록했으며 올해 G3 Centenary Vase 우승, G1 무대 상위권 입상 등 꾸준히 경쟁력을 보여주고 있다.

챈청글로리. 홍콩자키클럽 제공

일본 경마 차세대 주자로 꼽히는 두라에레데는 2022년 G1 Hopeful Stakes에서 90배 이변을 연출하며 스타덤에 올랐다. 이후 챔피언스컵(G1) 연속 3위 등 더트 강호로 자리 잡았다. 통산 성적은 18전 2승, 총상금 약 19억원이다.

코리아스프린트에 출전하는 타가노뷰티(Tagano Beauty, 일본)는 꾸준함의 아이콘으로 불리는 7세 베테랑. 통산 40전 6승, 상금 약 30억원을 기록했다. 막판 추입력이 강점으로 '믿고 보는 말'로 평가받는다. 기수는 과거 한국 원정 우승 경험이 있는 이시바시 슈다.





또 치카파(Chikappa, 일본)는 2021년생 신예 스프린터로 통산 17전 5승·상금 약 14억원을 기록했다. 지난해 JPN2 동경배경주 우승, JPN1 JBC스프린트 준우승 등 가파른 성장세를 보여줬다. 이번 경주에서는 일본 경마 레전드 다케 유타카 기수가 기승해 화제를 모은다.





