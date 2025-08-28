'서울대 10개 만들기'… 최민호 세종시장 "메가 싱크탱크 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남대·세종공동캠퍼스와 업무협약 체결

시계방향으로 김정겸 충남대학교 총장, 최민호 세종시장, 한석수 세종공동캠퍼스운영법인 이사장이 업무협약서에 서명하고 촬영을 하고 있다./ 사진= 청년정책담당관 제공

최민호 세종시장이 정부의 '서울대 10개 만들기' 정책에 걸맞은 지역 교육 환경을 조성하는 데 인근 대학과 힘을 모으기로 했다.

세종시는 충남대학교, 세종 공동캠퍼스운영법인과 지역 교육여건 개선 및 교육·연구 분야 협력 강화를 위한 업무협약을 28일 체결했다. 이 협약은 융·복합 창의인재 전문 인력을 양성하고, 충남대학교와 공동캠퍼스와의 협력으로 지역 교육여건을 향상하고자 마련됐다.

협약에 따라 ▲지역 교육여건 개선 공동 협력 방안 마련 ▲융복합 창의인재 양성 및 교육·연구 공동사업 추진 ▲포럼·학술대회·심포지엄 등 행사 및 학술 교류 ▲지역 현안 해결형 연구 추진 등 4대 핵심 분야에 적극적으로 협력하기로 약속했다.

특히 정부 국정과제에 이름을 올린 '서울대 10개 만들기'에 발맞춰 지역 거점 대학의 역량 강화에 힘쓰고, 교육 특화 도시로 성장할 수 있는 기반을 함께 마련할 방침이다. 이를 위해 시는 지역 거점대학 단지 조성을 위한 산·학·연·관 협력 네트워크를 구축하고, 교육·연구 교류 프로그램 운영 등 대학 유치 정책을 지원한다.

충남대학교는 지역 거점 국립대로서 세종시의 고등교육 및 연구 허브 도시 역할을 정립할 수 있는 방안을 연구하고, 지역 현안 해결형 연구를 추진, 세종 공동캠퍼스는 내부 시설을 활용한 기반과 학술·학생 교류 프로그램을 지원할 예정이다.





최 시장은 "비수도권 소멸 문제가 심화하면서 지방 교육 환경을 개선하는 일이 국가 중대사로 부상하고 있다"며 "지역이 메가 싱크탱크로 도약할 수 있도록 세종 공동캠퍼스, 충남대학교와 함께 양질의 인재를 육성하고, 체계적인 교육 환경을 조성하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

