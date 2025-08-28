스피스와 켑카, 빅 네임이 탈락했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

라이더컵 미국팀 단장 지명 6명 발표

클라크, 하먼, 파울러, 리드, 피나우도 제외

9월 26일 미국 뉴욕주 베스페이지 개막

올해 라이더컵 미국팀에 빅 네임이 빠졌다.

라이더컵 미국팀 단장 키건 브래들리(미국)는 27일(현지시간) 유럽과의 골프 대항전인 라이더컵에서 뛸 단장 지명 선수 6명을 발표했다. 저스틴 토머스, 콜린 모리카와, 벤 그리핀, 캐머런 영, 패트릭 캔틀레이, 샘 번스가 선택받았다. 이미 선발 포인트 1∼6위에 올라 자동 발탁된 스코티 셰플러, J.J. 스펀, 잰더 쇼플리, 러셀 헨리, 해리스 잉글리시, 브라이슨 디섐보와 함께 12명의 선수단이 완전체를 이뤘다.

조던 스피스가 올해 라이더컵 미국팀 출전 명단에 이름을 올리지 못했다. AFP·연합뉴스

반면 고배를 마신 선수도 있다. 조던 스미스, 브룩스 켑카, 윈덤 클라크, 브라이언 하먼, 리키 파울러, 토니 피나우, 맥스 호마, 매버릭 맥닐리, 크리스 고터럽 등이 탈락했다. 스피스는 라이더컵의 단골손님이었다. 2023년까지 라이더컵에 5회 연속 등판했다. 2024년 손목 수술을 받고 필드로 복귀했지만 이번 라이더컵 승선에는 실패했다. LIV 골프로 이적한 '메이저 사냥꾼' 브룩스 켑카도 고배를 마셨다. 켑카는 지난 대회 출격한 유일한 LIV 선수였다.





올해 라이더컵은 9월 26일부터 사흘 동안 미국 뉴욕주 베스페이지 주립공원 블랙 코스에서 열린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

