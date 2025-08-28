국민권익위원회－대구교육청, 교육현장 청렴문화 확산 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시교육청(교육감 강은희)은 28일 오전 시교육청 접견실에서 국민권익위원회(위원장 유철환)와 '미래세대 청렴교육 활성화 및 교육현장 청렴문화 확산을 위한 업무 협약'을 체결했다.

이번 협약을 통해 대구시교육청과 국민권익위원회는 초·중·고등학생 대상 청렴교육 활성화를 위한 제도개선 과제의 발굴, 학생 맞춤형 청렴교육 콘텐츠의 개발 및 활용, 교육재정 운용의 건전성 제고를 위한 부정수급 예방 및 관리 강화, 부패취약분야 개선 등 청렴 문화 확산을 위해 적극 협력할 계획이다.

이날 협약식에는 강은희 교육감, 유철환 위원장을 비롯해 대구시교육청 행정국장, 감사총괄청렴담당 서기관, 초·중등교육과장, 국민권익위원회 부패방지국장, 대변인, 청렴정책총괄과장 등 9명이 참석했다.

유철환 위원장은 "이번 협약은 청렴한 미래세대를 함께 만들어가기 위한 의미있는 발걸음이 될 것"이라며 "앞으로도 교육청과 함께 청렴교육의 기반을 단단히 다져가며, 우리 사회 전반에 청렴문화가 더욱 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





강은희 교육감은 "국민권익위원회와의 협력을 통해 학생들이 청렴의 가치를 자연스럽게 체득할 수 있는 교육 환경이 조성되기를 기대하며, 청렴한 교육 현장을 조성하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.





