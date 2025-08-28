방탄소년단 'DNA', 일본레코드협회 더블 플래티넘 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단 '러브 유어 셀프' 콘셉트 포토. 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 'DNA'로 일본레코드협회에서 '더블 플래티넘' 인증을 받았다.

28일 일본레코드협회에 따르면 방탄소년단이 2017년 9월 발매한 'LOVE YOURSELF 承 Her'의 타이틀곡 'DNA'는 지난 7월 누적 재생 수 2억회를 돌파하며 스트리밍 부문 '더블 플래티넘' 인증을 획득했다.

이로써 방탄소년단은 '다이너마이트', '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance), '버터', '작은 것들을 위한 시', '스테이 골드'(Stay Gold)에 이어 여섯 번째 '더블 플래티넘' 인증 곡을 보유하게 됐다.

일본레코드협회는 누적 재생 수에 따라 골드(5000만회 이상), 플래티넘(1억회 이상), 더블 플래티넘(2억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상)로 구분해 매월 인증을 부여한다.

'DNA'는 '우리 둘은 태초부터 운명적으로 얽혀 있으며 DNA부터 하나였다'는 메시지를 담은 곡으로, 일렉트로 팝 사운드와 어쿠스틱 기타가 어우러져 청춘의 패기와 사랑을 청량하게 표현했다.

방탄소년단은 'DNA'로 처음 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에 진입했으며, 수록 앨범 'LOVE YOURSELF 承 Her'는 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 올랐다. 당시 한국 가수 최초로 '핫 100'과 '빌보드 200'에 동시 랭크되는 기록을 세웠다.





한편 방탄소년단은 내년 봄 새 앨범 발매를 목표로 준비 중이며, 음반 발표와 함께 대규모 월드투어에 나선다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

