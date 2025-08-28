'슬램덩크 신장재편판' 디지털판, 네이버웹툰서 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 자정부터 서비스

네이버웹툰은 이노우에 다케히코 작가의 농구 만화 '슬램덩크 신장재편판' 디지털판을 29일 자정부터 국내 최초로 선보인다고 28일 밝혔다.

지난 6월 일본에서 발간된 이 작품은 네이버웹툰에서 2개월간 한정 서비스되며, 네이버시리즈에서 단행본으로 계속 제공된다.

슬램덩크 신장재편판은 이노우에 작가가 직접 재구성한 총 스무 권 분량이다. 기존 오리지널판 서른한 권의 내용은 유지하면서 이야기 흐름에 맞춰 권수를 압축했다. 모든 표지를 새로운 컬러 일러스트로 교체해 팬들의 관심을 끈다.

네이버시리즈는 10월 28일까지 단행본 세트 구매 시 구매 비용의 10%를 쿠키로 페이백하는 프로모션을 진행한다.





이정근 네이버웹툰 한국웹툰 리더는 "디지털화되지 않은 일본 작품 중 가장 상징적인 타이틀을 처음 선보이게 되어 기쁘다"며 "명작 콘텐츠를 지속해서 발굴해 독자들에게 새로운 경험을 제공하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

