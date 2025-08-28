체포되자 "야옹"…고양이탈 쓰고 흉기든 채 마트 활보한 20대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공장소 흉기소지 혐의로 입건

경남 거제의 한 대형마트에서 고양이 모양의 인형탈을 쓴 20대가 흉기를 들고 매장을 활보하다 경찰에 붙잡혔다.

흉기를 들고 대형마트 완구매장 등을 활보한 20대가 경찰에 붙잡혔다. 대한민국 경찰청 유튜브

AD

경남 거제경찰서는 27일 공공장소 흉기 소지 혐의로 20대 여성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 2일 오후 7시23분쯤 거제시 옥포동 한 대형마트에서 흉기 2자루를 허공에 휘두르면서 돌아다니거나 흉기로 가판대를 찍어 훼손하는 등 불안감을 조성한 혐의를 받는다.

이날 경찰청 유튜브에 올라온 영상에는 고양이 인형탈을 쓴 A씨가 마트 내 매장을 돌아다니다가 완구매장에서 양손에 흉기를 드는 장면이 담겼다. 그는 마주친 어린이들에게 흉기를 치켜든 채 다가가 위협하기도 했다.

흉기를 들고 대형마트 완구매장 등을 활보한 20대가 경찰에 붙잡혔다. 대한민국 경찰청 유튜브

마트 직원들은 A씨를 말렸지만, A씨가 흉기를 들고 다가와 대치 상태를 이어갔다. 이후 마트 손님들은 대피시킨 직원들은 우산을 들고 다시 A씨에게 다가가 "칼 내려놓으라"고 말했지만, A씨는 더욱 흥분해 칼을 들고 직원들에게 달려들었다.

그 사이 112신고를 받고 경찰이 출동했고, 방패와 삼단봉 등으로 무장한 채 A씨에게 다가갔다. 이어 "칼 버리라"며 몇 차례 경고한 뒤 제압, 현행범으로 체포했다.

경찰은 "다른 흉기 있느냐, 흉기를 왜 들고 있었느냐"고 질문했지만 A씨는 "야옹", "그건 말할 수 없다냥"이라고 답했다. 또 "휴대전화 있느냐"는 질문에는 "그딴 거 내가 왜 말하냥"이라고 답하기도 했다.

A씨 범행으로 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다.

정신 병력이 있던 그는 병원에 강제 입원 조처됐다.





AD

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사한 뒤 사건을 검찰에 송치할 계획이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>