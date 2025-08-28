경북경찰청·조엘 진, ‘기초질서’ 함께 달린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금메달리스트와 손잡고 공익 캠페인 전개

경북경찰청이 세계무대에서 두각을 나타내고 있는 육상 국가대표 날마다 조엘 진 선수(예천군청 소속)와 함께 '3대 기초질서 확립' 캠페인에 나섰다.

경북 경찰청 전경. 권병건 기자

경북경찰청은 27일 "교통·생활·서민경제 질서 확립을 주제로 한 짧은 영상(45초) 영상을 제작해 도민의 공감대를 넓히고 안전한 지역사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

이번 영상은 2025 구미 아시아 육상경기선수권 남자 400m 릴레이와 독일 라인-루르 하계 U대회에서 금메달을 거머쥔 조엘 진 선수의 활약상을 바탕으로, 기본을 중시하며 한계를 뛰어넘는 스포츠 정신을 '기초질서 준수'라는 메시지와 결합했다.

경찰청은 해당 영상을 공식 SNS와 도내 주요 전광판을 통해 송출해 도민들의 참여와 관심을 끌어올릴 예정이다.

조엘 진 선수는 "운동선수에게 규칙 준수는 승리의 출발점"이라며 "사회에서도 기초질서를 지킬 때 모두가 안전한 일상을 누릴 수 있다. 저의 달리기에 함께 해 달라"고 강조했다.

오부명 경북경찰청장은 "조엘 진 선수가 열정과 노력으로 국민에게 감동을 주듯, 경북 경찰도 도민 안전을 위한 끊임없는 발걸음을 이어가겠다"며 "다가올 APEC 정상회의에서도 수준 높은 질서 문화를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경북경찰청은 이번 협업을 시작으로 기초질서 준수 문화를 지속해서 확산시키고, 도민이 체감할 수 있는 다양한 홍보 활동을 전개할 방침이다.





스포츠 스타와 경찰의 만남은 단순한 이미지 제휴를 넘어 지역사회 공익 캠페인의 새로운 가능성을 보여준다. 경기장에서 기본기를 다지는 선수의 모습처럼, 일상에서 기초질서를 지키는 도민들의 작은 실천이 모여 더 안전한 경북을 만드는 힘이 될 것으로 기대된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

