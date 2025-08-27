구윤철 "초혁신 경제로 오천피…기업 살아야 경제 산다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"부동산은 과도한 기대수익 나지 않게 관리"

"대미투자 3천500억달러는 '한도' 개념"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 27일 정부가 추진하는 '초혁신 경제 프로젝트'가 실현되면 "코스피 지수가 5000 이상 갈 수 있다"고 말했다.

이날 유튜브 채널 '경제 읽어주는 남자(김광석TV)'에 출연한 구 부총리는 '코스피 5000 목표를 포기했느냐'는 질문에 "아니다"라며 이같이 답했다.

27일 유튜브 '경제 읽어주는 남자(김광석TV)'에 출연한 구윤철 부총리 겸 겸 기획재정부 장관의 모습. 유튜브 화면 캡처

그는 최근 주가순자산비율(PBR) 발언 실수를 두고 "일부 오해가 있어 죄송하게 생각한다"며 "자본시장 활성화에 굉장히 강력한 의지를 갖고 있다"고 밝혔다.

구 부총리는 "경제 부총리 역할은 경제를 책임지는 자리"라며 "기업이 살아야 경제가 산다. 자본시장을 존중하지 않고 어떻게 기업을 살리고 경제를 살리겠느냐"고 강조했다.

부동산 시장에 대해서도 입을 열었다. 그는 "정책 목표가 (부동산 시장) 안정화"라며 "과도한 기대수익이 안 나도록 관리하겠다"고 말했다. 그러면서 6·27 대출 규제 등 수요 관리에 이어 공급 대책도 준비하고 있다고 덧붙였다.

구 부총리는 또 "기업 경쟁력으로 자본시장에 투자하는 게 기대수익률이 높다면 부동산 시장에 가라고 해도 가지 않을 것"이라며 "자산투자로 수익을 얻으면 근로소득 이외 자본소득으로 편안하게 여생을 살 수 있게 하겠다"고 공언했다.

대미 투자 3500억달러(약 490조원)에 대해선 "한도 개념"이라며 "(투자) 속도와 사업은 미국과 협의해 순차적으로 들어갈 예정"이라고 설명했다. '미국에 퍼준다'는 일각의 비판에도 선을 그으며 "미국에 사업을 해서 원리금을 회수하고 이익은 미국과 나누는 것"이라고 강조했다.





최근 불거진 석유화학 구조조정으로 인한 고용 위기 등 우려에는 "구조조정이 거꾸로 얘기하면 경쟁력 제고"라며 "산업은 경쟁력을 제고시키고 그 과정에서 일자리를 잃는 국민들이 있으면 국가안전망으로 대응하고 신산업, 신기술 쪽으로 직업 전환 훈련을 하겠다"고 했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

