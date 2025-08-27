전남도의회 부산서 2박3일 전체의원 연찬회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김태균 의장 "전문성 강화·책임있는 의회 구현"



전라남도의회는 27~29일까지 부산 일원에서 전체 의원 연찬회를 연다. 전남도의회 제공

AD

전라남도의회는 27일부터 29일까지 2박 3일간 부산 일원에서 전체 의원 연찬회를 개최한다.

이번 연찬회는 제12대 후반기 의정 구호인 '일 잘하는 의회, 일할 맛 나는 전라남도의회' 실현을 위해 의원 간 연대와 의정 역량의 전문성 강화에 중점을 두고 진행된다.

첫날은 김거성 전(前) 대통령비서실 시민사회수석의 청렴 교육과 나주몽 전남대 교수의 순환경제 특강이 마련돼, 의원들이 공직자로서의 윤리의식과 정책적 통찰을 다질 수 있도록 했다.

이어 이튿날에는 유네스코 세계유산으로 등재된 통도사와 국내 유일의 국회도서관 분원인 국회부산도서관, 현대미술의 전당인 부산현대미술관 등 현지 시찰을 통해 정책적 시야를 넓힐 예정이다.

특히, 전라남도의회는 국회부산도서관 방문 시 전남 22개 시군의 역사와 문화 등 지역 특색을 담은 시군별 책자 120여 권을 기증해 영호남 간 상생 교류의 상징적 계기를 마련할 계획이다.





AD

김태균 의장은 "지역소멸 위기와 민생경제 침체 등 당면한 현안을 해결하기 위해서는 의원들의 전문성과 조직의 역량을 강화하는 것이 필수적이다"라며 "이번 연찬회를 통해 창의적 아이디어와 발전적 대안을 모색해 도민의 신뢰에 걸맞은 책임 있는 의정 활동과 일 잘하는 의회의 모습을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>