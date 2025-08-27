광주도시공사, '행복주택' 예비입주자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 9~12일 접수…방문·등기우편 가능

공급 계층 확대·소득 기준 자격도 완화

광주도시공사 전경.

AD

광주도시공사(사장 김승남)는 행복주택 2개 단지(광주역·서림마을)의 입주 자격을 완화해 예비입주자를 모집한다고 27일 밝혔다.

행복주택은 청년, 신혼부부 등을 대상으로 시중 시세의 60~80%를 임대료로 책정해 입주민의 주거 안정성을 높이고, 주거비 부담 완화를 목적으로 하는 공공임대주택이다. 공사는 광주 북구에 광주역, 서림마을 등 2개 단지를 운영하고 있다.

이번 모집은 계약 포기 등으로 발생한 단지 내 소형 평형 공가를 대상으로 입주대상을 청년까지 확대하고, 소득기준도 150%까지 완화하는 등 자격을 대거 완화했다.

또 신청자가 예비입주자로 선정된 이후 발생하는 잦은 계약 포기를 예방하기 위해 샘플하우스를 각 단지별로 운영해 신청자의 선택 폭을 확대했다.

신청 기간은 오는 9월 9~12일이며, 광주역 행복주택 관리사무소와 서림마을 행복주택 관리사무소에서 진행되고 방문 접수와 등기우편 접수 모두 가능하다.





AD

한편 자세한 내용은 공사 홈페이지 임대공고에서 확인할 수 있으며, 임대주택콜센터, 광주역 관리사무소, 서림마을 관리사무소를 통한 상담도 할 수 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>