파리바게뜨 '파란라벨' 1300만개 판매 돌파

파리바게뜨의 건강빵 브랜드 '파란라벨(PARAN LABEL)'이 론칭 6개월 만에 누적 판매량 1300만개를 돌파했다고 27일 밝혔다.

파란라벨은 파리바게뜨가 지난 2월27일 선보인 건강빵 브랜드로, 독자적으로 개발한 '통곡물 발효종'을 통해 건강빵의 거친 식감을 개선한 것이 특징이다.

파리바게뜨는 빵을 넘어 샌드위치, 케이크, 음료, 디저트 등 전 카테고리로 제품 라인업을 넓히며 '파란라벨' 브랜드 확장에 나서고 있다.

파리바게뜨는 가을 시즌을 맞아 맛과 건강을 모두 담은 파란라벨 신제품을 출시한다. '명가명품 고단백 서리태 카스테라'는 고단백 서리태를 사용해 단백질 11g을 함유하고 있으며, 목초란과 특허받은 발효 기술 등을 적용했다.

통곡물과 고대밀스펠트가 들어간 건강빵에 치즈를 더한 건강빵 3종도 선보인다. 고다와 체더 치즈의 풍미와 식감을 느낄 수 있는 저당 제품 '롤치즈 브레드', 크랜베리를 넣은 호밀사워도우에 크림치즈를 더한 고단백 제품 '크랜베리 크림치즈브레드', 감자와 고다, 체다, 모짜렐라 세 가지 치즈가 조화로운 저당&고단백 제품 '치즈감자 치아바타' 등이다.

이외에도 멀티그레인 호밀빵과 치킨에그샐러드를 함께 구성한 '호밀빵&치킨에그 밀박스'도 선보인다.





파리바게뜨 관계자는 "파란라벨은 연구개발(R&D) 투자를 통해 확보한 원천기술과 축적된 제빵제과기술을 바탕으로 선보인 업의 본질에 충실한 브랜드"라며 "파란라벨을 통해 건강한 베이커리의 새로운 기준을 만들어 갈 것"이라고 말했다.





