무주군, 내달 14일까지 '고향사랑기부제' 감사 이벤트

반딧불축제와 함께 진행…40명 선정

전북 무주군은 내달 14일까지 제29회 무주반딧불축제와 함께하는 고향사랑기부제 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공

이번 행사는 건전한 기부문화 확산과 기부자들에게 감사의 마음을 전한다는 취지에서 진행되는 것으로, 기간 내 무주에 10만원 이상 기부하고 답례품을 선택한 기부자 중 추첨을 통해 40명(개별 통보)을 선정한다.

당첨자들에게는 무주군 대표 특산물 '사과' 또는 '도라지 정과'를 무작위로 증정할 예정이다. 자세한 사항은 무주군 누리집과 공식 사회관계망 서비스(SNS), 고향사랑e음에서 확인할 수 있으며, 고향사랑기부는 1인당 2,000만원 한도 내에서 온라인(고향사랑e음, 웰로) 또는 전국 NH농협은행 창구에서 가능하다.

배점옥 군 자치행정과 고향사랑팀장은 "무주에 기부하시면 반딧불축제 때 살아있는 반딧불이와 만나실 수 있는 탐사권도 답례품으로 받으실 수 있다"며 "기부하고 반딧불이도 보고 무주특산물까지 덤으로 가져가실 수 있는 이번 기회를 꼭 잡아 보시라"고 전했다.





한편, 무주군 고향사랑기부 답례품은 72개로 ▲내고향 재기부권(나들이권, 마을잔치대행서비스, 가전가구이용권 등)을 비롯해 ▲관광서비스(사진영상촬영권, 서핑체험권, 무주머루와인동굴 이용권, 태권어드벤처이용권 등) ▲농축산물(호두, 샤인머스켓, 잡곡세트, 쌀 등) ▲가공식품(누룽지, 잼, 과실음료, 천마가공식품 등) 등이다.





