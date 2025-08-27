한화 유통·서비스 "1년간 환아 돌봄 가족 142가구 휴식 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'쉬어가도 괜찮아' 프로젝트 시행 1주년

한화갤러리아·한화호텔앤드리조트 사회공헌 행사

장기간 간병 중인 가족 여행·환아 돌봄 지원

참여 가족 99% "매우 만족"

한화갤러리아와 한화호텔리조트는 한화 유통·서비스 부문의 대표 사회공헌 프로그램인 '쉬어가도 괜찮아' 프로젝트에 지난 1년간 총 142가구(432명)가 참여해 대부분 매우 높은 만족도를 보였다고 27일 밝혔다.

한화 유통·서비스 부문의 대표 사회공헌 프로그램 '쉬어가도 괜찮아' 1주년 영상. 한화호텔앤드리조트 제공

쉬어가도 괜찮아 프로젝트는 장기간 간병을 이어온 가족들의 분리 휴식을 돕고 '쉼의 중요성'을 알리기 위해 지난해 7월 시작됐다. 서울대학교병원 통계에 따르면 중증 환아 돌봄 부모의 하루 평균 간병 시간은 14시간으로 개인 평균 휴식 시간은 1시간 남짓에 불과한 것으로 나타났다.

이에 착안해 한화는 제주 여행 지원을 시작으로 1년 동안 장기간 돌봄으로 지친 중증 환아 돌봄 가족에게 짧지만 온전한 휴식을 선물했다. 가족들이 여행하는 동안 환아는 서울대학교병원 넥슨어린이통합케어센터(도토리하우스)에서 돌봄을 받는 형태로, 각자만의 시간을 보낼 수 있다는 것이 특징이다. 여행을 다녀온 후에는 프리미엄 식재료 지원 등 돌봄 가족들이 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 지원한다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 "중증 환아 돌봄 가정의 특성상 아픈 아이를 두고 여행을 떠나는 것에 대한 미안함과 부담감 탓에 시행 첫해엔 망설이는 가족들이 많았다"면서도 "먼저 용기를 낸 돌봄 가족들이 높은 만족도를 보이면서 최근에는 참여 가정이 크게 늘었다"고 전했다.

지난해 12월 한화리조트 여수 벨메르에 다녀온 권용미씨는 "아픈 아이와 떨어져 네 식구가 처음 여행을 떠났다"면서 "매일 아이 곁을 지켜야 하는 우리에게 여행은 사치라고 생각했는데, 쉬어가도 괜찮아를 통해 두 딸과 그동안 못한 속 이야기를 나눌 수 있어서 뜻깊었다"고 말했다.

만족도 조사에서는 대부분의 가족(99%)들이 '분리 휴식을 통해 재충전 효과를 경험했다'고 응답했다. 쉬어가도 괜찮아라는 메시지가 정서적 안정에 도움이 됐다는 의견도 많았다. 이 밖에 "세 식구가 처음으로 나란히 앉아 식사했다" "누구도 우리에게 쉬어 가라고 말해주지 않았는데 정말 큰 힘이 됐다" 등의 진솔한 후기가 이어졌다. 프로젝트 1주년을 맞아 참여 가족들의 목소리를 담은 스토리 영상도 이날 한화호텔앤드리조트의 공식 유튜브 채널에 게시됐다.





한화 유통·서비스 부문은 쉬어가도 괜찮아 프로젝트뿐 아니라 밀알복지재단과 함께 저소득 장애 아동 가정을 지원하는 '월간 한 모금' 등 다양한 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 "지난 1년간 두 프로젝트를 통해 쉼의 중요성을 알리고 중증 환아 가족들에게 작지만 의미 있는 도움을 드릴 수 있었다"면서 "앞으로도 더 나은 사회 조성을 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

