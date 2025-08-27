삼성화재, 해외여행보험 '해외 2시간 항공지연 특약' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2시간 이상 해외출발 항공기 지연·결항 실손 보장

삼성화재가 2시간 이상 해외출발 항공기 지연·결항을 실손 보장하는 특약을 출시했다고 27일 밝혔다.

해외 2시간 항공지연 특약은 ▲해외공항에서 국내공항으로 입국하는 항공편 ▲해외공항에서 출발하는 모든 항공편(경유, 이동)에서 2시간 이상 항공이 지연·결항되는 경우 발생하는 손해를 실손으로 최대 50만원까지 보장한다.

해외에서 항공지연 시 지연된 항공편을 기다리는 동안 발생한 식음료 비용과 숙박비를 비롯한 편의시설 비용 등이 발생할 경우 해당 특약을 통해 발생한 비용을 보장받을 수 있다.

삼성화재 해외여행보험은 지난 1월 출시된 '출국 항공기 지연·결항 보상(지수형) 특약'을 비롯해 이번 '해외 2시간 이상 항공지연 특약' 출시로 업계 최초로 국내외 모든 공항에서 2시간 이상 항공지연 시 보장을 제공하게 됐다.

해외여행을 가는 고객이 삼성화재의 항공지연 관련 특약을 모두 가입할 경우 국내출발 항공지연은 간편하게 정액형으로 최대 10만원까지 즉시 보상받을 수 있다. 해외출발 항공지연은 숙박 등 큰 비용이 발생해도 실손형으로 최대 50만원까지 보상받을 수 있게 된다.





삼성화재 관계자는 "갑자기 발생하는 항공지연은 짧은 시간이라도 고객에게 많은 불편을 느끼게 하는 요소"라며 "국내·외 어디서든 항공편이 2시간 이상 지연되어도 보장하는 삼성화재 해외여행보험과 함께라면 고객의 즐거운 여행을 지켜드릴 수 있을 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

